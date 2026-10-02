Racconigi, le Camminate Reali fanno tappa nella campagna di Carlo Alberto

Domenica 11 ottobre è in programma a Racconigi la terza tappa delle Camminate Reali 2026: sono previsti due percorsi ad anello di 10 e 18 chilometri, con partenza rispettivamente alle ore 8:30 e alle 9 da piazza Carlo Alberto, di fronte al Castello Reale.

Il progetto delle Camminate Reali consente ai partecipanti di scoprire la magnificenza delle Residenze Sabaude, Patrimonio dell'Umanità, e dei territori che le circondano, tramite suggestivi itinerari a piedi: oltre a Racconigi quest'anno sono stati coinvolti il Castello di Agliè, il Castello di Govone e la Palazzina di Caccia di Stupinigi, dove è prevista una camminata l'8 novembre. Nei vari itinerari particolare attenzione viene data alla scoperta delle curiosità storiche del territorio, delle sue eccellenze, tipicità enogastronomiche e bellezze paesaggistiche.

Nel corso della passeggiata a Racconigi sarà possibile immergersi nell'amata campagna di Carlo Alberto, tra paesaggi rurali, borghi di una volta e il Castello Reale, con il suo Parco monumentale, le Serre e la scenografica Margaria.

Il Kit del Viandante per i partecipanti, che comprende una maglietta e una sacca colorata, potrà essere ritirato sabato 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 16, presso la biglietteria della Reggia di Venaria; al piano terra del municipio di Racconigi, nello stesso giorno e orario, e il giorno della camminata, al punto di partenza, dalle ore 7.

Sono previste inoltre quattro tappe con ristoro, a cura della Pro Loco Racconigi Attiva, per rifocillare i partecipanti: a Magliabruna Nuova verrà offerto tè caldo e pane e marmellata, al Cancello Cinile un panino con prosciutto o formaggio, al Masca Theatron (solo percorso lungo) frutta fresca e al Castello Reale un pacchetto di biscotti.

Oltre a fruire di quanto previsto per la singola Camminata Reale, i viandanti hanno la possibilità di accedere con biglietto ridotto alla Residenza Reale del percorso scelto.

Il costo per partecipare alle camminate è di 15 euro per il biglietto intero, 12 euro per il biglietto ridotto (12-18 anni, Royal Pass e Abbonamento Musei) e gratuito per i bambini e ragazzi sotto i 12 anni.

La giornata si concluderà con un pranzo sotto l'ala mercatale, a cura della Pro Loco Racconigi Attiva, che servirà ravioli di carne piemontese e verdura con un bicchiere di vino. Il pranzo avrà un costo di 8 euro ed è possibile prenotare direttamente sul sito di Racconigi Attiva o scrivendo all'indirizzo email info.racconigiattiva@gmail.com, entro il 7 ottobre. Per tutte le tappe sono previste alternative per eventuali partecipanti celiaci e intolleranti al lattosio.

"Siamo contenti che Racconigi sia stata coinvolta in questa manifestazione, una bella occasione per far conoscere il nostro territorio. Iniziative di questo tipo permettono di unire la cultura e la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico con il benessere e l'attività fisica. Camminare all'aria aperta fa bene alla salute, permette di trascorrere del tempo in compagnia e, soprattutto, di vivere e apprezzare i luoghi con più calma, lasciandosi il tempo di osservare ciò che ci circonda", commenta il consigliere con delega allo sport Andrea Pettiti.

"Per la nostra associazione questa rappresenta un'occasione importante, perché tra i nostri obiettivi c'è proprio quello di promuovere e valorizzare il territorio. A Racconigi saremo il braccio operativo delle Camminate Reali, insieme ad altre associazioni che ci daranno una mano e che ringraziamo per la collaborazione -conclude il presidente di Racconigi Attiva Lorenzo Ceniccola- Per quanto riguarda le tappe di ristoro abbiamo cercato di utilizzare il più possibile prodotti del territorio, valorizzando il commercio locale. Vi aspettiamo inoltre per il pranzo sotto l'ala mercatale, che sarà aperto a tutti, non solo ai partecipanti alla camminata: sarà un'occasione per mangiare insieme e trascorrere la giornata in compagnia".