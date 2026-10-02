Gli abbonamenti al Teatro di Mondovì sono andati sold-out in poche ore

Per la prima volta negli ultimi anni, la stagione teatrale 2026/2027 del Comune di Mondovì è andata sold out in mezza giornata. Alle ore 14.00 di venerdì 2 ottobre, infatti, tutti i posti a disposizione erano ormai esauriti, con l’evidente impossibilità a procedere con gli acquisti sul portale telematico vivaticket.com.

Annullate, dunque, le ipotetiche vendite di sabato 3, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre. Gli unici biglietti singoli ancora disponibili saranno acquistabili nella sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 19.00 presso la biglietteria del Teatro Baretti.

«Un successo senza precedenti - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto - che ci inorgoglisce e che sottolinea essenzialmente due elementi: la validità dell’offerta teatrale di questa stagione e la sensibilità della comunità monregalese nei confronti della proposta culturale in generale. Grazie, in tal senso, alla Fondazione Piemonte dal Vivo che ha saputo realizzare un cartellone di così alto valore artistico e grazie alla Compagnia Teatro Marenco per la disponibilità e la serietà mostrate nella valorizzazione della struttura e della sua attrattività artistico-culturale».