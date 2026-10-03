"Che faccia fare": a Manta riparte la rassegna teatrale "Inscena"

Riparte con rinnovato entusiasmo la rassegna teatrale Inscena organizzata dalla compagnia teatrale Primoatto in collaborazione con l'amministrazione comunale di Manta . Primo appuntamento della stagione autunnale venerdì 16 ottobre presso Santa Maria al Monastero a Manta con lo spettacolo "Che faccia fare". In scena l'attore Mario Bois componente storico della compagnia Primoatto nonché nome di rilievo del teatro saluzzese. Ad accompagnarlo le musiche eseguite dal vivo dal M.° Enzo Fornione volto altrettanto noto nel panorama musicale del nostro territorio.

Un connubio di parole e musica capace di dare corpo e anima a un testo intenso, profondo e quantomai attuale. Il tempo si fa presenza viva sulla scena: è quello che precede lo scatto di una fotografia, è quello che accompagna la memoria, è quello che si contrappone, con forza e delicatezza, al fragore della guerra. "Che faccia fare", nella penna dell'autrice Lella Costa, intreccia la narrazione familiare con riflessioni personali e universali sulla guerra, affrontata con l'inconfondibile stile dell'autrice: un'alternanza di cronaca, racconto e ironia che riesce a strappare sorrisi anche nei passaggi più duri.

Appuntamento dunque per venerdì 16 ottobre alle 21 presso Santa Maria del Monastero Via Rivoira 11/7, 12030. Manta.

Costo biglietto 8 euro.

Se oltre al teatro avete anche la passione per la poesia, se vi piace scriverla, ascoltarla, interpretarla e avete voglia di mettervi in gioco con altri acrobati del verso non vi resta che accorrere numerosi al primo Poetry Slam che si terrà sempre presso Santa Maria del Monastero a Manta come secondo appuntamento della rassegna Inscena in collaborazione con Granda in Rivolta L'evento fa parte del circuito LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), quindi valevole per il campionato italiano 2027 di aspiranti poeti.

L'appuntamento è per venerdì 7 novembre.

Le iscrizioni per la serata di poesia dovranno essere effettuate entro lunedì 11 ottobre quindi affrettatevi ad iscrivervi e affilate le vostre rime migliori!

Anticipiamo anche la presentazione del terzo spettacolo in rassegna che andrà in scena venerdì 27 novembre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Sul palco di Santa Maria al Monastero sarà ospite la compagnia La Corte dei Folli con un intenso monologo al femminile scritto e interpretato dall'attrice Cristina Viglietta per la regia di Pinuccio Bellone.