Fossano: venerdì 9 ottobre sarà inaugurata la mostra sulla grande scienziata Maria Skłodowska-Curie

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Fossano, in collaborazione con Pro Natura Cuneo, Donne per la Granda e l'I.T.C. Tesauro di Fossano, annuncia l'inaugurazione della mostra "Maria Skłodowska-Curie in Italia – Tre viaggi, una passione", che si terrà venerdì 9 ottobre alle 18 presso la sede di Via Bava San Paolo 2 a Fossano.

L'ingresso è libero. La mostra resterà aperta al pubblico dal 9 al 18 ottobre, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

L'esposizione, realizzata grazie ai pannelli esplicativi messi a disposizione dall'Accademia Polacca delle Scienze di Roma, dieci in lingua italiana e dieci in lingua inglese, racconta i tre viaggi che Marie Skłodowska-Curie compì in Italia e la passione scientifica che li animò. Un percorso affascinante che unisce storia, scienza e memoria, destinato a un pubblico ampio e particolarmente adatto alle visite scolastiche.

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Fossano ringrazia vivamente: il Comune di Fossano per il costante sostegno istituzionale e organizzativo che rende possibile la realizzazione dell'iniziativa; l'Istituto Vallauri per il prezioso supporto logistico e non solo, che consente di allestire e gestire al meglio gli spazi espositivi; Pro Natura Cuneo per il generoso prestito del materiale in esposizione, senza il quale la mostra non avrebbe potuto offrire la ricchezza documentale e didattica che la caratterizza; Donne per la Granda per il supporto e la collaborazione attiva nella promozione e nella realizzazione del progetto.

Si tratta di un'occasione importante per celebrare una delle figure più emblematiche della scienza mondiale - la prima donna in assoluto a vincere un Premio Nobel e l'unica figura nella storia umana ad averne vinti due in ambiti scientifici diversi -sottolineando il ruolo delle donne nella ricerca e il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo della scuola.

Le scuole interessate a prenotare una visita possono farlo tramite il modulo online disponibile al seguente link:

https://forms.gle/bD1GMhMXjowVQBW89

Per informazioni:

335 205845 – 347 1498316

La Commissione Pari Opportunità invita cittadini, studenti, insegnanti e appassionati di scienza e storia a partecipare numerosi all'inaugurazione e a visitare la mostra nei giorni successivi, per riscoprire insieme il legame speciale di Marie Curie con l'Italia e il suo straordinario contributo alla conoscenza umana



