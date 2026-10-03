Inaugurata la Fiera Nazionale della Zucca di Piozzo: oltre 650 le varietà proposte [FOTO e VIDEO]

Nella patria per eccellenza della Zucca, in occasione della sua 33ª edizione, Piozzo ha aperto ieri la sua manifestazione, insignita da quest’anno del riconoscimento di "nazionale". Proseguirà per tutto il weekend, con l'obiettivo di superare le 60mila presenze della passata annata.
Sono qui ben oltre 650 le varietà prodotte di quest’ortaggio, seminate nelle floride campagne di un paese che sfiora i 1000 abitanti. Numeri clamorosi.
Tante sono anche le specialità che includono la Zucca nei suoi vari abbinamenti. A spiegarcelo il vice presidente della Pro loco Ferdinando Musso (GUARDA IL VIDEO)
Dal tipico riso alla zucca, ai dolci come i Muffin di zucca intinti nello zenzero e ripieni di burro, poi ancora una “vera chicca”: i Cioccolatini di zucca candita, prodotto dal maestro cioccolatiere Guido Godino.
La Zucca si sposa inoltre con la birra artigianale Baladin, del suo fondatore Teo Musso, che sempre ieri, venerdì 2 ottobre, è stato premiato dal sindaco Sergio Lasagna con un riconoscimento per i 40 anni di pregevole attività e per i 30 dall’inizio della produzione della prima birra derivata da luppolo tipicamente ‘local’, ma ora anche distribuita in 50 Paesi fuori dall’Italia: un marchio divenuto internazionale.
Un legame indissolubile unisce Piozzo al Porro Cervere, con le serate gastronomiche abbinate alla birra Baladin, come ha testimoniato il sindaco Corrado Marchisio durante una delle nostre videointerviste (GUARDA IL VIDEO)