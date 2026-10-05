Acqua pubblica in tutta la Granda: sabato 10 ottobre a Cuneo si festeggia

Riceviamo e pubblichiamo:

Da alcuni giorni non c’è più alcuna gestione privata dell’acqua in provincia di Cuneo! Giovedì 1° ottobre il gestore pubblico Cogesi è ufficialmente subentrato ad Egea Acque nelle aree dell’Albese, del Braidese e del Roero. Ora gli utili ricavati dalle bollette degli utenti saranno tutti reinvestiti nel settore per la realizzazione degli investimenti necessari. Cogesi potrà lavorare in rinnovata sintonia con l’Ente di Governo Egato4 e le società operative locali in simbiosi con i sindaci del territorio in quanto unici soci delle aziende stesse. Una simbiosi che sarà sicuramente in grado di raccogliere le esigenze ed i suggerimenti delle popolazioni amministrate ed anche di agire con maggiore efficacia nel ricercare tutte le fonti possibili di finanziamenti a fondo perduto, quindi non gravanti sulle bollette, per l’esecuzione degli investimenti strutturali.

Per festeggiare l’avvenimento ed affrontare le tematiche legate, la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo, il gestore Cogesi ed il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune invitano tutti i cittadini a partecipare all’evento organizzato per sabato 10 ottobre presso l’area del mercato coperto di piazza Seminario a Cuneo.

Si inizierà alle 10 con i saluti della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero. A seguire, il presidente della Provincia Luca Robaldo, il presidente di Egato4 Davide Falletto, l’ex presidente provinciale Federico Borgna e l’ex presidente dell’Ente di Governo Mauro Calderoni, guidati dalla giornalista Francesca Pinaffo della Gazzetta d’Alba, cercheranno di trasmettere ai cittadini la complessità degli atti che hanno portato alla situazione attuale e le motivazioni politiche che l’hanno determinata.

Alle 11,15 seguirà una tavola rotonda guidata dal giornalista Massimiliano Cavallo, direttore de La Guida, per affrontare gli importanti temi riguardanti il futuro della nuova gestione, le complessità che dovrà affrontare ed i benefici che i cittadini dovranno poter constatare. Ne parleranno: Giuseppe Moi, neo direttore di Egato4, Patrizia Manassero sindaca di Cuneo, Emanuele Di Caro presidente di Cogesi, Marino Travaglio presidente di Alac e Cesare Cuniberto per il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune.

Alle 13,00 è previsto il pranzo comunitario presso il locale “Il Chiostro” nella strada a lato del mercato, a base di polenta e salsiccia o piatto vegano ai porri, formaggio, crostata, acqua del sindaco, altre bevande e caffè.

Si tornerà sotto la struttura mercatale verso le 14,30 per dare avvio ai festeggiamenti veri e propri.

Il gruppo musicale “ Il Colore del Vento” del dottor Marco Giraudo si esibirà in un vero e proprio concerto di tributo a Fabrizio De Andrè , presentando anche alcune canzoni e poesie che parlano dell’acqua. Durante le sei pause musicali programmate, i membri del Comitato Cuneese Acqua Bene Comune, con letture ed immagini, racconteranno la storia del lungo percorso per l’acqua pubblica in provincia di Cuneo.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ed a portare il loro contributo nei dibattiti previsti.