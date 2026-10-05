A Prazzo nasce il Bosco Immersivo: nel cuore della Valle Maira la natura prende vita con la realtà aumentata

Un bosco da attraversare, osservare e ascoltare, ma soprattutto da vivere attraverso un’esperienza completamente nuova. È stato inaugurato a Prazzo, nel cuore della Valle Maira, il Bosco Immersivo, un progetto che unisce natura, territorio e tecnologia trasformando una passeggiata nel bosco in un’esperienza di scoperta attraverso la realtà aumentata.

Il weekend di lancio ha richiamato numerosi visitatori, con una grande presenza di famiglie e bambini che hanno potuto sperimentare in anteprima il percorso, approfittando delle temperature ancora piacevoli e di uno scenario reso particolarmente suggestivo dai colori autunnali della Valle Maira.

Da oggi il Bosco Immersivo è liberamente accessibile e permette a chiunque di percorrere il sentiero e incontrare virtualmente alcuni degli animali che popolano queste montagne e che, in condizioni normali, sarebbe molto difficile osservare così da vicino.

Lupo, cinghiale, camoscio, cervo e aquila compaiono lungo il percorso e, grazie alla realtà aumentata, prendono vita direttamente sullo schermo dello smartphone, inserendosi nell'ambiente reale che circonda il visitatore. Un modo coinvolgente per avvicinarsi alla fauna locale e conoscerla senza interferire con il suo habitat naturale.

L'esperienza è stata pensata per essere estremamente semplice e accessibile a tutte le fasce d'età. Non è necessaria alcuna registrazione e non occorre scaricare applicazioni: è sufficiente inquadrare con il proprio smartphone i QR code posizionati lungo il percorso per accedere immediatamente ai contenuti e vivere l'esperienza immersiva.

La tecnologia utilizzata è quella sviluppata da tabUi, piattaforma digitale dedicata alla scoperta e alla valorizzazione turistica dei territori italiani. In questo progetto la tecnologia diventa uno strumento al servizio del luogo e non il contrario: lo smartphone accompagna il visitatore nella scoperta del bosco, mentre il vero protagonista rimane l'ambiente naturale della Valle Maira.

Il progetto nasce da un'idea del Comune di Prazzo, che ha lavorato anche sull'accessibilità e sulla fruibilità del percorso, con l'obiettivo di creare una nuova esperienza capace di coinvolgere residenti, turisti, famiglie e soprattutto i più giovani.

«Il Bosco Immersivo rappresenta esattamente il modo in cui immaginiamo la tecnologia applicata al turismo: non deve sostituire il territorio, ma aiutare le persone a scoprirlo e a viverlo in maniera nuova. In un bosco come quello di Prazzo possiamo incontrare virtualmente un lupo, osservare un cervo o vedere un'aquila prendere vita davanti a noi, ma contemporaneamente stiamo camminando davvero nella natura, respirandone i profumi, ascoltandone i rumori e osservandone i colori. È questo incontro tra esperienza reale e digitale che può creare nuove opportunità anche per i territori meno conosciuti», commenta Giorgio Proglio, founder e CEO di tabUi.

L'iniziativa di Prazzo dimostra così come innovazione e valorizzazione delle aree interne possano procedere insieme. La tecnologia diventa uno strumento per incuriosire, educare e accompagnare le persone alla scoperta di luoghi che custodiscono un patrimonio naturalistico straordinario, creando nuove motivazioni di visita senza alterarne l'identità.

Il successo del weekend inaugurale, con tante persone e numerosi bambini lungo il percorso, rappresenta il primo risultato concreto di questa nuova esperienza.

Da oggi, quindi, il Bosco Immersivo di Prazzo è aperto a tutti: bastano uno smartphone e la voglia di camminare nella natura. Al resto ci pensa il bosco.



