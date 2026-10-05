Moretta intitola una piazza a Davide Rizzio, il musicista di Maria Stuarda

Moretta rende omaggio a Davide Rizzio, il musicista che con il suo talento e la sua storia legò il Piemonte alla corte reale di Scozia. Nativo di Pancalieri, legò la sua crescita e la prima parte della sua vita alla casata dei Solaro, che avevano in Moretta il loro castello e centro di comando.

Partito alla volta della corte scozzese insieme ad una delegazione piemontese, si fermò alle dipendenze della regina Maria Stuarda, diventandone segretario, menestrello e, con ogni probabilità, anche amante. La sera del 9 marzo del 1566 venne assassinato, davanti agli occhi della regina, con 57 coltellate.

Sabato 17 ottobre, alle 10, l’Amministrazione comunale inaugura la nuova piazza cittadina, che da quel giorno si chiamerà “Piazzetta Davide Rizzio”. Si tratto dello spazio alle spalle del municipio, nell’attuale via Mogna. Una piazzetta in area centrale, recentemente rinnovata grazie ai lavori di riqualificazione dell’area portati a termine dell’amministrazione.

Il programma prevede il ritrovo alle 10 delle autorità e dei cittadini nella nuova area. Alle 10,15 prenderanno la parola il sindaco Gianni Gatti e le autorità presenti, seguiti dall’intervento della dottoressa Emanuela Patti del Dipartimento di Lingue e Culture Europee dell’Università di Edimburgo sul tema “Da Moretta alla Corte di Scozia”. Alle 11 ci sarà lo scoprimento della targa celebrativa e la benedizione della piazza, con una breve rievocazione storica e un intermezzo musicale in onore di Rizzio. La mattinata si concluderà alle 11,45 con un rinfresco.

"Intitolare una piazza a Davide Rizzio significa restituire alla nostra comunità un pezzo della sua storia - afferma il sindaco Gatti - e ricordare che da Moretta sono partiti talento e cultura capaci di arrivare fino a una corte europea. Il legame con la Scozia, che abbiamo avuto modo di toccare con mano anche con il viaggio di qualche anno fa, ci rende orgogliosi e ci impegna a farlo conoscere, soprattutto ai più giovani".

"Ringrazio fin d’ora quanti hanno collaborato all’iniziativa, a partire dall’Università di Edimburgo - aggiunge Gatti - e invito tutti i morettesi a partecipare alla cerimonia: sarà un momento di festa e di identità condivisa".