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Attualità | 05 ottobre 2026, 09:31

Cuneo, Ivana Sunjic e Franco Bussolino: due fotografi a confronto al Centro Documentazione Territoriale

Martedì 6 ottobre alle 21, nella sala polivalente di largo Barale, l'associazione CuneoFotografia presenta una lectio magistralis in forma di dialogo tra due professionisti e amici

Cuneo, Ivana Sunjic e Franco Bussolino: due fotografi a confronto al Centro Documentazione Territoriale

Martedì 6 ottobre 2026, alle ore 21:00, la Sala Polivalente del CDT (Centro Documentazione Territoriale) in largo Barale 1 a Cuneo ospiterà la Lectio Magistralis dal titolo "Due fotografi a confronto – Identità e visioni diverse come fonti di nuove ispirazioni", presentata dall'Associazione di Promozione Sociale CuneoFotografia con il patrocinio della Città di Cuneo.

L'evento vedrà protagonisti due nomi illustri del panorama fotografico: Ivana Sunjic e Franco Bussolino. Lontano dai classici schemi di una lezione accademica o di una semplice proiezione, la serata si propone come un dialogo aperto tra due amici e professionisti che esprimono se stessi e il proprio modo di interpretare il mondo attraverso l'obiettivo.

L'incontro esplorerà il territorio comune in cui i due differenti percorsi artistici si incrociano, mettendo in luce come sensibilità e linguaggi diversi possano diventare motivo di reciproca ispirazione.

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