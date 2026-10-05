Mondovì, sabato 17 ottobre torna il Salone dell'Orientamento Scolastico

Saranno come sempre gli spazi della Palestra della Polveriera di Mondovì Piazza ad ospitare, sabato 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00, la nuova edizione del Salone dell’Orientamento Scolastico, rivolto ai ragazzi e alle ragazze in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado.

Un appuntamento pensato per informare i ragazzi e le loro famiglie circa le opportunità formative e scolastiche proposte dai diversi istituti d’istruzione superiore del Monregalese e in particolare: “Cigna-Baruffi-Garelli”, “Vasco-Beccaria-Govone” e “Giolitti-Bellisario” di Mondovì, “Baruffi” di Ceva e di Ormea e CFP “Cebano-Monregalese” di Ceva e Mondovì.

L’evento, organizzato dal Gruppo Locale di Orientamento delle Scuole di Mondovì, è ad ingresso libero.



