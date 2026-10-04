Eccellenza braidese: Riccardo Arossa ammesso alla prestigiosa Scuola di Studi Superiori di Torino

Un traguardo straordinario per il territorio e una conferma del valore formativo delle istituzioni scolastiche locali: Riccardo Arossa, ex alunno del corso scientifico presso i Licei di Bra "G. Giolitti - G. B. Gandino", ha superato con successo la severissima selezione per l'ingresso alla Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" (SSST) dell'Università degli Studi di Torino.
Il giovane talento cuneese intraprenderà questo prestigioso percorso d'eccellenza all'interno della classe di scienze umane e sociali, frequentando parallelamente il corso di laurea in Matematica presso l'Università degli Studi di Torino.
Fondata per valorizzare il merito e promuovere lo studio interdisciplinare, la Scuola di Studi Superiori dell'Università di Torino (SSST) accoglie ogni anno soltanto una ristrettissima cerchia di studenti eccezionalmente dotati.
L'istituto opera come una vera e propria scuola di alta formazione a livello universitario: affiancandosi ai corsi di laurea tradizionali – nel caso di Riccardo, l'impegnativo percorso in Matematica –, la scuola offre seminari specialistici, corsi integrativi e attività di ricerca avanzata volti a formare figure capaci di governare la complessità del mondo contemporaneo attraverso la fusione di saperi diversi.
L'ammissione garantisce agli studenti borse di studio e ospitalità gratuita all'interno dei collegi universitari, richiedendo in cambio il mantenimento di una media di voti eccellente.
A Riccardo Arossa vanno allora i migliori auguri per l'inizio di questo stimolante e duplice capitolo universitario all'ombra della Mole.