Al Bianchi-Bonelli-Virginio un nuovo ponte scuola-lavoro con la Valverbe di Melle

L'IIS Bianchi-Bonelli-Virginio e la Valverbe Tisane Bio, nota realtà del settore erboristico cuneese, hanno stretto una sinergia concreta per formare i manager di domani facendo un ottimo lavoro di squadra tra scuola e territorio. Come si costruisce un brand di successo partendo dalle eccellenze del territorio?

Per gli studenti della classe 3^E dell’indirizzo E-commerce e Digital Marketing, la risposta è racchiusa nei profumi e nella tecnologia della Valverbe Tisane Bio di Melle presso la quale il 2 ottobre la classe, accompagnata dalla referente di progetto, la prof.ssa Anna Maria Martini, e dalla prof.ssa Licia Vico, ha vissuto un’intensa ed immersiva esperienza sul campo.

Non si è trattato di una semplice uscita didattica, bensì di un “battesimo operativo” nell'ambito del progetto di simulazione d’impresa: durante l'anno scolastico, infatti, gli studenti daranno vita a un'azienda virtuale modellata proprio sull'organizzazione e sui valori di Valverbe, scelta come impresa madrina d'eccezione per guidarli al meglio nel percorso formativo.

L’itinerario formativo si è aperto con la calda accoglienza aziendale e le parole del titolare, Luca Fasano, che ha introdotto la storia di una realtà capace di coniugare sostenibilità, tradizione e visione globale. A seguire, i ragazzi sono stati accompagnati in un suggestivo percorso nel “Giardino dei Profumi" che ha permesso loro di toccare con mano le materie prime officinali, fondamento di ogni creazione dell'azienda.

Entrati nel cuore pulsante dello stabilimento con la guida di Daniela Capra (Responsabile Comunicazione ed Eventi), i futuri esperti di e-commerce hanno osservato da vicino la filiera produttiva automatizzata, il confezionamento ecologico e la gestione logistica. A completare il quadro strategico è stato l’intervento del Responsabile Marketing Abramo Bonisoli che, insieme al titolare, ha illustrato agli studenti le sfide del mercato moderno, dai dati sui consumi giovanili alle campagne di Digital & Funnel Marketing sui canali social.

Questa sinergia tra l'IIS Bianchi-Bonelli-Virginio e Valverbe rappresenta un modello virtuoso di alternanza e didattica innovativa: la "Simulazione d’Impresa" permette, infatti, di trasformare le nozioni teoriche su e-commerce, posizionamento e vendita online, in vere e proprie competenze manageriali pratiche.

"Vedere dal vivo come un'azienda locale riesce a dominare il mercato digitale e a comunicare il valore delle piante officinali è stato illuminante" – hanno commentato entusiasti gli studenti al termine della visita. – "La passione e la professionalità del team Valverbe ci hanno dato una carica incredibile e le idee chiare per sviluppare la nostra azienda simulata in classe!"

L'Istituto e i docenti rivolgono un sentito e doveroso ringraziamento al titolare Luca Fasano, a Daniela Capra, ad Abramo Bonisoli e a tutto lo staff di Valverbe per la straordinaria disponibilità, la calda accoglienza e la preziosa opportunità formativa offerta ai ragazzi.