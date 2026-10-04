Salvo l'Istituto Civico Musicale "Antonio Vivaldi": il Comune di Busca lo affida all'AFP di Dronero

Il Comune di Busca ha formalizzato nella giornata di giovedì 1° ottobre 2026, l'affidamento per un anno della gestione dell'Istituto Civico Musicale "Antonio Vivaldi" ad AFP – Azienda di Formazione Professionale di Dronero.

L'accordo arriva al termine di una lunga e intensa fase di interlocuzioni e trattative con gli enti coinvolti, resa particolarmente impegnativa dai tempi ristretti.

L'obiettivo dell'Amministrazione è stato fin dall'inizio quello di tutelare l'Istituto, assicurando la continuità dei corsi musicali e delle attività di IntelligenteMente, senza interrompere il percorso formativo degli allievi e garantendo la continuità con i docenti e il personale già in servizio.

Per conoscere le proposte formative e dare ufficialmente il via al nuovo anno, è stato organizzato un Open Day in programma sabato 10 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, presso l'Istituto musicale A. Vivaldi, in Piazza della Rossa 1.

"È stato un lavoro molto pressante, soprattutto per i tempi a disposizione, ma che ci ha permesso di salvaguardare un'istituzione storica alla quale la Città di Busca è profondamente legata - afferma il sindaco Ezio Donadio -. Desidero ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto, in particolare il responsabile del servizio, dott. Silvio Armando, e tutti coloro che hanno partecipato alle interlocuzioni, dimostrando disponibilità e collaborazione. Un ringraziamento particolare va alla direttrice Ingrid Brizio di AFP per la pronta disponibilità e per aver contribuito a individuare una soluzione concreta in tempi così stretti".

"L'affidamento annuale rappresenta una risposta concreta all'esigenza di garantire stabilità e continuità in una fase delicata, tutelando il valore educativo, culturale e sociale del Vivaldi e le attività che negli anni hanno coinvolto generazioni di cittadini - sottolinea l'assessore alla Cultura Lucia Rosso -. Questo risultato è un passaggio fondamentale per consentire all'Istituto di proseguire il proprio percorso e mantenere la sua centralità come riferimento per la formazione musicale e le iniziative di IntelligenteMente. Continueremo a seguire con attenzione lo svolgimento delle attività, con l'obiettivo di assicurare agli allievi, alle famiglie e al personale la necessaria serenità e la regolare prosecuzione dei corsi".

"L'avvio di questa collaborazione con il Comune di Busca rappresenta per AFP un passaggio importante, che rafforza un rapporto costruito nel tempo con un socio storico, da sempre attento ai temi della formazione – dichiara la direttrice generale di AFP Ingrid Brizio –. Abbiamo accolto questo incarico con grande senso di responsabilità e siamo riusciti a garantire una partenza rapida e la continuità dell'anno formativo, confermando anche la persona che già seguiva il servizio. Mi unisco alle parole del sindaco nel ringraziare gli uffici comunali per il supporto prezioso e tempestivo. L'Open Day sarà la prima occasione per incontrare famiglie e cittadini e avviare un dialogo aperto con la comunità. Metteremo a disposizione l'esperienza maturata da AFP in oltre settant'anni di attività, puntando su qualità, competenza e sostenibilità, sia organizzativa che economica. L'obiettivo è valorizzare l'Istituto, consolidarne l'offerta e arricchirla nel tempo con nuove proposte. Partiamo con grande entusiasmo, condiviso da tutto il Consiglio di Amministrazione. Per AFP lavorare a Busca rappresenta un'opportunità importante e un privilegio, ma anche il primo passo verso una collaborazione ancora più stabile, con la possibilità di sviluppare insieme nuovi percorsi formativi e servizi per il territorio".