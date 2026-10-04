Il preside del Vallauri presiede il tavolo nazionale sulla mobilità sostenibile del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il prossimo mercoledì 7 ottobre 2026 si terrà presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) uno strategico convegno sul tema della e-mobility, la mobilità legata all'elettronica avanzata, dal titolo “L'ecosistema della rete e-mobility. 6 Anni di Mobilità Sostenibile a Scuola: Risultati e Prospettive”.

Il convegno è organizzato dalla Rete di Scuole per la Mobilità sostenibile e dal MIM, che lo ospirterà nella propria sede centrale a Roma, in Viale Trastevere. Il “Vallauri” di Fossano è al centro del convegno, in quanto capofila nazionale della rete scolastica stessa, e il professor Paolo Cortese, preside dell'istituto, presiederà questa importante tavolo di confronto su uno dei temi decisivi per il futuro industriale del Paese.

Al convegno presenzieranno anche il ministro dell'istruzione, prof. Giuseppe Valditara, e i funzionari di riferimento del ministero dell'istruzione. Il prestigioso ruolo conferma l'importanza del “Vallauri” nella didattica e nell'innovazione tecnologica.

Il prof. Cortese ha dichiarato: “Con piacere e con orgoglio presiederò il tavolo del convegno che presenta le novità della rete mobility in Italia. Sono previsti interventi sia

del ministro, sia dei soggetti più importanti dell’industria innovativa che si occupa di mobility in Italia e in Europa; naturalmente tutto questo è frutto di un lavoro dell’istituto che lo ha reso leader, insieme ad altri grandi istituti italiani di settore. Ringrazio il professor Cavallotto, docente di energia del nostro istituto, per il contributo organizzativo davvero eccezionale.”