Al Liceo Giolitti-Gandino di Bra nasce "Campus Giovani": "Una scuola da vivere anche oltre le lezioni"

Riceviamo e pubblichiamo.

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Crediamo che la scuola sia molto più del luogo in cui si svolgono le lezioni. È uno degli ambienti in cui ragazze e ragazzi trascorrono una parte importante della propria vita, costruiscono relazioni, scoprono interessi, imparano a organizzarsi e acquisiscono progressivamente autonomia.

Da questa idea nasce Campus Giovani, il nuovo progetto del Liceo “G. Giolitti – G.B. Gandino”, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Lunetica e grazie al sostegno di Fondazione CRC.

Con Campus Giovani scegliamo di aprire ulteriormente la nostra scuola e di offrire agli studenti uno spazio pomeridiano nel quale poter studiare, svolgere i compiti, confrontarsi con i propri compagni, partecipare a laboratori e attività o semplicemente trascorrere in modo positivo e significativo il tempo dopo le lezioni.

Lo Spazio Studio è attivo il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 17.30 e il giovedì dalle 13.30 alle 17.30, con la presenza costante di un operatore della Cooperativa Sociale Lunetica. Durante l'apertura gli studenti possono fermarsi anche per il pranzo, rendendo più semplice e naturale la permanenza a scuola nel corso del pomeriggio.

Ma Campus Giovani non è semplicemente uno spazio studio.

Nel corso dell'anno lo spazio si arricchirà di laboratori e percorsi dedicati al metodo di studio, al benessere, alle competenze scientifiche e trasversali, allo sport e alla salute, con il coinvolgimento di operatori, professionisti, esperti e docenti.

Vogliamo che gli studenti possano trovare nella scuola occasioni diverse per sperimentarsi: imparare a organizzare il proprio lavoro, collaborare con gli altri, comunicare, assumersi responsabilità, sviluppare pensiero critico e diventare sempre più autonomi. Sono competenze che si costruiscono anche attraverso le esperienze quotidiane, non soltanto sui libri. Il progetto prevede infatti attività dedicate al metodo di studio, alla consapevolezza emotiva, alle relazioni e alla comunicazione, alla cittadinanza e alla partecipazione.

Un'attenzione particolare riguarda anche l'inclusione. Alcuni studenti con disabilità potranno sperimentare, nell'ambito dei propri percorsi educativi e di PCTO, attività concrete collegate alla vita del Campus, mettendo alla prova competenze organizzative, relazionali e pre-lavorative e assumendo un ruolo attivo all'interno della comunità scolastica.

È questa la scuola che vogliamo costruire: aperta, accogliente e capace di accompagnare ciascuno non soltanto nel proprio percorso di studi, ma nel proprio percorso di crescita.

Campus Giovani è un passo in questa direzione: una scuola in cui entrare per imparare, ma nella quale sia anche bello rimanere.