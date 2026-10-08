Cuneo Civica scende in Corso Giolitti: sabato un questionario anonimo per ascoltare il quartiere

Sabato 10 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, Cuneo Civica sarà in Corso Giolitti per incontrare residenti, commercianti, lavoratori e persone che frequentano abitualmente la zona. L'obiettivo è semplice: ascoltare direttamente chi vive ogni giorno il quartiere, attraverso un breve questionario completamente anonimo, per comprendere meglio problemi, priorità e possibili interventi.

Il questionario affronta diversi aspetti della vita della zona: sicurezza e ordine pubblico, pulizia e decoro, illuminazione, rumore, integrazione e convivenza, servizi per residenti e famiglie, attività economiche e qualità dello spazio urbano.

«Non partiamo dall'anno zero e non vogliamo comportarci come se scoprissimo oggi i problemi di Corso Giolitti. Siamo parte dell'amministrazione della città e in questi anni sono stati realizzati molti interventi. Proprio per questo pensiamo sia utile tornare direttamente dalle persone per capire cosa viene percepito come efficace, cosa non è ancora sufficiente e dove occorre fare un passo in più».

Sul fronte della sicurezza, accanto al lavoro della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, negli anni è stata fortemente potenziata anche la rete tecnologica di videosorveglianza della città, seguita dall'assessorato all'Innovazione guidato da Andrea Girard, con la realizzazione di un collegamento diretto in fibra che consente di visionare le immagini direttamente presso la Questura e il Comando dei Carabinieri.

Parallelamente prosegue il lavoro sul versante sociale. Gli interventi rivolti alle situazioni di fragilità e marginalità vengono svolti dal CSAC su delega del Comune e sotto il controllo dello stesso, nell'ambito delle politiche sociali seguite dall'assessora Paola Olivero. Un lavoro particolarmente importante in un'area complessa come quella di Corso Giolitti, perché accanto al presidio e alla sicurezza ci sono situazioni nelle quali sono soprattutto l'accompagnamento e la presa in carico delle persone a poter costruire risposte efficaci e durature.

«Corso Giolitti dimostra che non esiste una soluzione unica. Sicurezza, marginalità sociale, pulizia, commercio, illuminazione e qualità degli spazi pubblici sono questioni differenti ma spesso collegate. Vogliamo quindi partire dal lavoro già fatto, verificarlo attraverso l'esperienza delle persone e capire quali altri passi siano possibili».

A chi parteciperà al questionario, sia sabato mattina in Corso Giolitti sia online, Cuneo Civica offrirà attraverso un QR code un caffè al Movicentro. La scelta del luogo non è casuale. Il Movicentro è stato per molti anni uno degli spazi problematici dell'area della stazione. Attraverso interventi sviluppati nel tempo ha progressivamente cambiato volto e oggi è finalmente uno spazio pienamente utilizzato, con servizi e attività che non tutti i cuneesi ancora conoscono.

«Il caffè vuole essere anche un piccolo invito a scoprire questi spazi. Il Movicentro non significa che tutti i problemi dell'area siano risolti, ma dimostra che con continuità, interventi concreti e nuove funzioni anche una situazione difficile può migliorare».

Il sondaggio di sabato rappresenta quindi un primo passo. Cuneo Civica prende fin da ora un impegno semplice: tornare in tempi brevi con i risultati raccolti e con alcune proposte, distinguendo ciò che può essere affrontato già nei prossimi mesi da ciò che richiede invece una prospettiva più lunga sull'intera area di Corso Giolitti e della stazione.

«Il metodo che vogliamo seguire è molto semplice: ascoltare, capire e poi proporre. Senza promettere soluzioni facili e senza dimenticare quanto è già stato fatto. Un passo per volta».

Sabato 10 ottobre – dalle 9.30 alle 12.30 – Corso Giolitti, Cuneo

Questionario completamente anonimo, disponibile anche online. Per chi parteciperà, un caffè offerto da Cuneo Civica al Movicentro tramite QR code.