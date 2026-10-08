"Atlante delle Vite", a Cuneo il libro che raccoglie le memorie degli anziani delle valli

Venerdì 30 ottobre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, presso la sede della Fondazione ADAS ETS in Corso Giovanni XXIII 19, Rondò Garibaldi, Cuneo, sarà presentato il volume "Atlante delle Vite".

Il libro nasce dalla collaborazione tra ADAS, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, la Cooperativa Sociale Caracol, l'Associazione Le Cevitou, l'Ecomuseo Terra del Castelmagno e la professoressa Donatella Signetti e Raccoglie le testimonianze autobiografiche di alcune persone anziane coinvolte nei progetti regionali dedicati all'invecchiamento attivo, residenti nelle Valli Grana, Maira e Stura e nei comuni di Margarita, Morozzo, Beinette, Castelletto Stura e Montanera.

L'iniziativa vuole valorizzare storie, ricordi ed esperienze che rappresentano un prezioso patrimonio per la comunità. Durante l'incontro sarà donata una copia del volume agli intervistati e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto.

Ingresso libero, prenotazione gradita: 0171 696729 – info@adascuneo.com.