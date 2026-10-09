32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, cambio al comando: Cittadino passa il testimone a Toscano

A Fossano, questa mattina, venerdì 9 ottobre, alle 10.30, il colonnello Silvestro Cittadino cederà il comando del 32° Reggimento Genio Guastatori al collega Salvatore Toscano. La cerimonia, in programma nella sede della caserma di via Centallo, segnerà un importante avvicendamento alla guida del reparto.

Il passaggio di consegne avviene nell’anno in cui ricorre il decennale del trasferimento del reparto dell’Esercito, appartenente alla Brigata Alpina Taurinense, nella sede fossanese. Un legame con il territorio che lo stesso Cittadino aveva sottolineato la scorsa primavera, ricordando il valore della struttura e dell’accoglienza ricevuta dalla comunità locale.

"Un traguardo accolto in una struttura molto grande e adatta alle nostre necessità, con tanti mezzi di grandi dimensioni da movimentare e con aree ampie per potersi addestrare e organizzare al meglio le attività. Il Fossanese ci ha accolti e ci ha fatto sentire parte di una famiglia, con un bilancio positivo per il personale, per la Caserma e per la cittadinanza", aveva dichiarato il colonnello.

A raccogliere il testimone sarà Salvatore Toscano, ufficiale insignito di un’onorificenza al valore militare e con una significativa esperienza operativa. Tra gli episodi che ne hanno contraddistinto la carriera figura l’azione compiuta il 31 dicembre 2010 nella base operativa avanzata di Gulistan, in Afghanistan, durante un improvviso attacco da parte di forze ostili.

La motivazione dell’onorificenza ne sottolinea il "profondo senso del dovere, perfetta lucidità d'intenti e chiaro sprezzo del pericolo". In quella circostanza, Toscano si espose "all'intenso e preciso fuoco nemico" per incitare il proprio personale e coordinarne l’azione, contribuendo a infliggere perdite agli insorti e costringendoli infine a desistere dal loro intento.

Con il passaggio di consegne, il 32° Reggimento Genio Guastatori si prepara dunque ad aprire una nuova fase della propria storia a Fossano, nel segno della continuità operativa e del legame consolidato con il territorio.