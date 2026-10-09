Da Ceva alle colline del Barolo: la storia di Margherita Bernardi, oggi SPA manager al Boscareto Resort

Ci sono scelte che sembrano un ripiego e si rivelano invece un nuovo inizio. È quello che è successo a Margherita Bernardi, che nel 2014 è arrivata al CFP Cemon "Ernesto Rebaudengo" di Ceva dopo un primo percorso alle scuole superiori che non sentiva suo, vissuto con fatica e con poca fiducia in sé stessa. Oggi, a poco più di dieci anni di distanza, è la SPA manager del Boscareto Resort di Serralunga d'Alba, struttura cinque stelle lusso nel cuore delle Langhe. La SPA manager è la professionista responsabile della gestione strategica e operativa di un centro benessere o di una SPA all'interno di hotel e resort di fascia alta.

Al CFP Cemon Margherita ha scelto il percorso di Estetica, e proprio lì le cose sono cambiate. Tra laboratori, attività pratiche e tante materie da studiare ha scoperto il proprio talento, ha dato un nome alle proprie passioni e ha ritrovato quella motivazione che sembrava perduta. Nel 2016 ha concluso gli studi con risultati eccellenti e pronta a mettersi in gioco nel mondo del lavoro.

Da quel momento il suo percorso professionale l'ha portata a lavorare anche all'estero, in giro per l'Europa, accumulando esperienze e competenze, fino all'incarico di SPA manager al Boscareto Resort che ricopre dal 2024.

Una storia che noi del CFP Cemon raccontiamo con orgoglio, soprattutto in questo periodo dell'anno, quando tante ragazze e famiglie si trovano a riflettere sulla scuola superiore da scegliere o, talvolta, su un percorso da cambiare.

Commenta la direttrice della sede di Ceva, Simona Giacosa: "La storia di Margherita è una di quelle che ripagano fino in fondo il lavoro che facciamo ogni giorno. È arrivata da noi in un momento difficile e l'abbiamo vista cambiare, crescere, scoprire di avere un talento e la voglia di coltivarlo. Oggi ricopre un ruolo di grande responsabilità in una struttura di eccellenza e siamo orgogliosi di aver fatto parte del suo cammino. Il suo esempio vale soprattutto per i ragazzi, le ragazze e le famiglie che in queste settimane stanno pensando al proprio futuro: non esiste una scelta da cui non si possa ripartire e la formazione professionale può essere il luogo in cui ognuno trova la propria strada. Il merito è tutto di Margherita: noi le abbiamo dato gli strumenti, la direzione l'ha scelta lei."