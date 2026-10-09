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Attualità | 09 ottobre 2026, 09:33

Da Ceva alle colline del Barolo: la storia di Margherita Bernardi, oggi SPA manager al Boscareto Resort

Ex allieva del percorso di Estetica del CFP Cemon "Ernesto Rebaudengo", ha trovato nella formazione professionale la strada giusta per far emergere il proprio talento

Da Ceva alle colline del Barolo: la storia di Margherita Bernardi, oggi SPA manager al Boscareto Resort

Ci sono scelte che sembrano un ripiego e si rivelano invece un nuovo inizio. È quello che è successo a Margherita Bernardi, che nel 2014 è arrivata al CFP Cemon "Ernesto Rebaudengo" di Ceva dopo un primo percorso alle scuole superiori che non sentiva suo, vissuto con fatica e con poca fiducia in sé stessa. Oggi, a poco più di dieci anni di distanza, è la SPA manager del Boscareto Resort di Serralunga d'Alba, struttura cinque stelle lusso nel cuore delle Langhe. La SPA manager è la professionista responsabile della gestione strategica e operativa di un centro benessere o di una SPA all'interno di hotel e resort di fascia alta.

Al CFP Cemon Margherita ha scelto il percorso di Estetica, e proprio lì le cose sono cambiate. Tra laboratori, attività pratiche e tante materie da studiare ha scoperto il proprio talento, ha dato un nome alle proprie passioni e ha ritrovato quella motivazione che sembrava perduta. Nel 2016 ha concluso gli studi con risultati eccellenti e pronta a mettersi in gioco nel mondo del lavoro.

Da quel momento il suo percorso professionale l'ha portata a lavorare anche all'estero, in giro per l'Europa, accumulando esperienze e competenze, fino all'incarico di SPA manager al Boscareto Resort che ricopre dal 2024.

Una storia che noi del CFP Cemon raccontiamo con orgoglio, soprattutto in questo periodo dell'anno, quando tante ragazze e famiglie si trovano a riflettere sulla scuola superiore da scegliere o, talvolta, su un percorso da cambiare.

Commenta la direttrice della sede di Ceva, Simona Giacosa: "La storia di Margherita è una di quelle che ripagano fino in fondo il lavoro che facciamo ogni giorno. È arrivata da noi in un momento difficile e l'abbiamo vista cambiare, crescere, scoprire di avere un talento e la voglia di coltivarlo. Oggi ricopre un ruolo di grande responsabilità in una struttura di eccellenza e siamo orgogliosi di aver fatto parte del suo cammino. Il suo esempio vale soprattutto per i ragazzi, le ragazze e le famiglie che in queste settimane stanno pensando al proprio futuro: non esiste una scelta da cui non si possa ripartire e la formazione professionale può essere il luogo in cui ognuno trova la propria strada. Il merito è tutto di Margherita: noi le abbiamo dato gli strumenti, la direzione l'ha scelta lei."

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