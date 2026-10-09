Pamparato, via libera al percorso per la demolizione e ricostruzione del ponte sulla SP 164: investimento da 2,2 milioni di euro

La Provincia di Cuneo compie un nuovo passo verso la demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada provinciale 164, nel Comune di Pamparato. Con l’approvazione del quadro esigenziale e del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, l’Ente potrà procedere con l’affidamento dell’incarico per la progettazione e proseguire nell’iter amministrativo e tecnico necessario alla realizzazione dell’opera.

L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 2,2 milioni di euro, con una copertura finanziaria composta da circa 1,4 milioni di euro di risorse della Regione Piemonte e 800.000 euro di fondi statali destinati alla rete viaria provinciale nell’ambito del programma per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, previsto dal cosiddetto Decreto Ponti.

"Desidero ringraziare l’assessore regionale Marco Gabusi per l’attenzione dimostrata e per il sostegno della Regione Piemonte, che ha consentito di mettere a disposizione una parte fondamentale delle risorse necessarie – dichiara il consigliere provinciale Pietro Danna, delegato alla viabilità per il Reparto di Mondovì –. Grazie alla collaborazione tra Regione e Provincia possiamo portare avanti un intervento importante per Pamparato e per tutta la valle Casotto, integrando i finanziamenti disponibili per garantire la realizzazione di un’opera adeguata alle esigenze del territorio".

Il progetto prevede la demolizione del ponte esistente e la costruzione di una nuova struttura, adeguata dal punto di vista idraulico, accompagnata dalla realizzazione di opere di difesa spondale. L’obiettivo è migliorare sensibilmente il deflusso delle acque del torrente Casotto in caso di piene, alluvioni e precipitazioni intense, intervenendo su uno dei punti più critici dell’assetto idraulico locale.

"Gli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020 hanno evidenziato con chiarezza la necessità di intervenire sul torrente Casotto. L’attuale attraversamento rappresenta un ostacolo al corretto deflusso delle acque di piena e la sua sostituzione consentirà di aumentare la sezione idraulica, migliorando le condizioni di sicurezza dell’intera area. È fondamentale lavorare per evitare che si ripetano situazioni e danni come quelli registrati in occasione di quell’evento alluvionale".

"L’approvazione di questo documento è un passaggio tecnico e amministrativo concreto: ci permette di proseguire con la progettazione e di avvicinarci alla realizzazione dell’opera. Continueremo a seguire con attenzione ogni fase del percorso, in collaborazione con gli uffici provinciali, la Regione e il Comune di Pamparato, affinché si possa dare risposta a una criticità che interessa da tempo il territorio", conclude Danna.