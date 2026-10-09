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Attualità | 09 ottobre 2026, 12:56

A Castagnito l'evento finale del progetto "Trame": i giovani del Roero raccontano idee e futuro

Domenica 11 ottobre alla Bocciofila la restituzione delle attività e l'incontro con il sociologo Stefano Laffi. Un percorso condiviso da sei Comuni tra lavoro, stili di vita e partecipazione

Il sociologo Stefano Laffi, esperto di livello nazionale nei processi di partecipazione e politiche giovanili

Il sociologo Stefano Laffi, esperto di livello nazionale nei processi di partecipazione e politiche giovanili

Giunge al suo momento conclusivo "Trame", il progetto dedicato alle politiche giovanili promosso dal Comune di Castagnito in veste di capofila insieme ai municipi di Guarene, Priocca, Magliano Alfieri e all'Unione Colline del Riddone (Piobesi d'Alba e Corneliano d'Alba), finanziato dal Fondo per le Politiche Giovanili della Regione Piemonte. L'appuntamento con l'evento finale è fissato per questa domenica, 11 ottobre, a partire dalle ore 16 presso la Bocciofila del capoluogo castagnitese.

Nato nel dicembre 2025, il percorso ha sviluppato azioni concrete su tre pilastri principali. Sul fronte dell'orientamento e dell'inserimento lavorativo, 12 giovani hanno potuto sperimentarsi in tirocini e contesti aziendali del territorio grazie alla sinergia con il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

Parallelamente è stata condotta una capillare ricerca sociale per raccogliere esigenze, visioni e proposte delle nuove generazioni, affiancata da attività sportive, spazi di aggregazione e tre specifici laboratori dedicati agli stili di vita: dal digitale ai comportamenti a rischio, fino al percorso sull'educazione affettiva "Il tempo dei Limoni" condotto da Sara Dellapiana e Christian Lamanna a Magliano Alfieri e al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba.

Nel pomeriggio di domenica verranno illustrati i risultati complessivi dell'iniziativa, ponendo al centro del dibattito gli esiti della ricerca sociale e le istanze avanzate dai ragazzi.

Ad arricchire il confronto sarà la presenza del sociologo Stefano Laffi, esperto di livello nazionale nei processi di partecipazione e politiche giovanili.

L'incontro, aperto a cittadinanza, associazioni ed enti locali, si chiuderà alle ore 19.00 con l'"AperiTRAME", un momento conviviale con buffet offerto a tutti i partecipanti.

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