A Castagnito l'evento finale del progetto "Trame": i giovani del Roero raccontano idee e futuro

Giunge al suo momento conclusivo "Trame", il progetto dedicato alle politiche giovanili promosso dal Comune di Castagnito in veste di capofila insieme ai municipi di Guarene, Priocca, Magliano Alfieri e all'Unione Colline del Riddone (Piobesi d'Alba e Corneliano d'Alba), finanziato dal Fondo per le Politiche Giovanili della Regione Piemonte. L'appuntamento con l'evento finale è fissato per questa domenica, 11 ottobre, a partire dalle ore 16 presso la Bocciofila del capoluogo castagnitese.

Nato nel dicembre 2025, il percorso ha sviluppato azioni concrete su tre pilastri principali. Sul fronte dell'orientamento e dell'inserimento lavorativo, 12 giovani hanno potuto sperimentarsi in tirocini e contesti aziendali del territorio grazie alla sinergia con il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

Parallelamente è stata condotta una capillare ricerca sociale per raccogliere esigenze, visioni e proposte delle nuove generazioni, affiancata da attività sportive, spazi di aggregazione e tre specifici laboratori dedicati agli stili di vita: dal digitale ai comportamenti a rischio, fino al percorso sull'educazione affettiva "Il tempo dei Limoni" condotto da Sara Dellapiana e Christian Lamanna a Magliano Alfieri e al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba.

Nel pomeriggio di domenica verranno illustrati i risultati complessivi dell'iniziativa, ponendo al centro del dibattito gli esiti della ricerca sociale e le istanze avanzate dai ragazzi.

Ad arricchire il confronto sarà la presenza del sociologo Stefano Laffi, esperto di livello nazionale nei processi di partecipazione e politiche giovanili.

L'incontro, aperto a cittadinanza, associazioni ed enti locali, si chiuderà alle ore 19.00 con l'"AperiTRAME", un momento conviviale con buffet offerto a tutti i partecipanti.