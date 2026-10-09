Partenza col botto a Mondovì per il primo “Sport & Culture Festival” [FOTO E VIDEO]

Apertura ufficiale con un’ottima cornice di pubblico e molte autorità, sportivi e artisti di spicco presenti, in occasione ieri sera, giovedì 8 ottobre, del primo “Sport & Culture Festival” di Mondovì.

Una quattro giorni che coinvolgerà ben 4 piazze (Carlo Ferrero, Cesare Battisti, San Pietro e Moizo), un teatro, il Baretti (anche sede dell’inaugurazione di ieri) e oltre 40 incontri previsti con ospiti sportivi locali, nazionali e internazionali. L’evento è nato grazie alla cura del brillante ideatore Paolo Bruno, supportato dalla competenza del noto giornalista Marino Bartoletti, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e con il patrocinio, tra gli altri, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, di Visit Cuneese, Atl, Asl Cn 1 e del Coni.

Numerosi i saluti istituzionali per il debutto della manifestazione, con l’assessore allo Sport di Mondovì Alessandro Terreno a farne da apripista con Paolo Bruno e Marino Bartoletti, insieme anche al senatore Giorgio Maria Bergesio, all’assessore regionale Marco Gallo, al vice sindaco di Mondovì Gabriele Campora, alla presidente di Atl del Cuneese Gabriella Giordano, ai rappresentanti di Coni e Asl Cn 1 e non solo. Assente per indisposizione il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, che porta comunque i saluti.

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Ieri si è inoltre tenuto uno degli appuntamenti più curiosi della prima giornata: “Elogio della pausa”, un incontro che partiva dal cinema, dall'arte e dalla musica per arrivare al mondo dello sport.

Sul palco erano presenti i protagonisti del film “Prendiamoci una pausa” (che ha vinto il Premio Kineo all’ultima Mostra del Cinema di Venezia), tra cui il regista Christian Marazziti e le attrici Eleonora Puglia, Milena Miconi e Sara Zanier, insieme all'artista Simone Fugazzotto e a Daniele Sciarrotta, coach del Mondovì Volley.

A completare il parterre saranno il noto ex calciatore e ora commentatore tecnico della Nazionale Lele Adani e l’ex campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali, con Marino Bartoletti e Sandro Fedele alla conduzione.

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Dopo l’interessante talk la serata è proseguita con la proiezione dello stesso film. Buona la prima, quindi, per uno dei momenti centrali dell'inaugurazione. Si proseguirà con la ricca rassegna sino a domenica 11 ottobre.