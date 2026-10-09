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Attualità | 09 ottobre 2026, 11:01

Nella prossima settimana lettura dei contatori dell'acqua in 12 comuni della Granda. A Costigliole Saluzzo la sostituzione dei misuratori

Acda ha divulgato il calendario delle letture da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre. A effettuarle la ditta "Il Laboratorio"

Nella prossima settimana lettura dei contatori dell'acqua in 12 comuni della Granda. A Costigliole Saluzzo la sostituzione dei misuratori

Acda, l'Azienda Cuneese dell'Acqua, ha diffuso il calendario delle letture dei contatori per la settimana da lunedì 12 ottobre a venerdì 16. In quei giorni gli operatori della ditta "Il Laboratorio" saranno in 12 Comuni della provincia per rilevare i consumi.

Inoltre, a Costigliole Saluzzo, gli operatori incaricati dalla ditta "Sologas" eseguiranno le sostituzioni dei misuratori.

La lettura sarà operata nei seguenti comuni: 

Roccavione

Ceva

Cervasca

Beinette

Tarantasca

Frabosa

Brossasco

Venasca

Caramagna

Pagno

Demonte

Rittana

c.s.

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