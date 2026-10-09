Nella prossima settimana lettura dei contatori dell'acqua in 12 comuni della Granda. A Costigliole Saluzzo la sostituzione dei misuratori

Acda, l'Azienda Cuneese dell'Acqua, ha diffuso il calendario delle letture dei contatori per la settimana da lunedì 12 ottobre a venerdì 16. In quei giorni gli operatori della ditta "Il Laboratorio" saranno in 12 Comuni della provincia per rilevare i consumi.
Inoltre, a Costigliole Saluzzo, gli operatori incaricati dalla ditta "Sologas" eseguiranno le sostituzioni dei misuratori.
La lettura sarà operata nei seguenti comuni:
Roccavione
Ceva
Cervasca
Beinette
Tarantasca
Frabosa
Brossasco
Venasca
Caramagna
Pagno
Demonte
Rittana