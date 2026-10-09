Abbandono di rifiuti, sanzione da 1.000 euro a Costigliole Saluzzo

La videosorveglianza comunale ha consentito di individuare il responsabile di un grave episodio di abbandono di rifiuti avvenuto nelle ore notturne a Costigliole Saluzzo.

Il soggetto aveva depositato un’ingente quantità di rifiuti non differenziati nei contenitori presenti in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, a servizio esclusivo della vicina casa di riposo, anziché conferirli correttamente presso l’isola ecologica.

Le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, acquisite e analizzate nell’ambito degli accertamenti condotti dal corpo di Polizia Municipale, hanno permesso di risalire all’identità del responsabile.

Nei suoi confronti è stato emesso e notificato un verbale di contestazione per abbandono di rifiuti, ai sensi dell’articolo 255 del D.Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale. La sanzione contestata ammonta a 1.000 euro, oltre alle spese di notifica.

"L’abbandono dei rifiuti è un comportamento che danneggia la qualità degli spazi pubblici e penalizza i cittadini che rispettano correttamente le regole della raccolta – dichiara l’Amministrazione comunale – In questo caso, inoltre, i rifiuti sono stati depositati nei contenitori destinati al servizio della casa di riposo. L’Amministrazione continuerà a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per contrastare questi comportamenti, a partire dalla videosorveglianza e dai controlli della Polizia Municipale. Ringraziamo gli agenti per il lavoro svolto e per l’attività di controllo sul territorio".

L’Amministrazione comunale conferma che i controlli proseguiranno anche attraverso l’impianto di videosorveglianza, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti e le altre condotte che provocano degrado sul territorio.

Il Comune ricorda infine che i rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal servizio di raccolta e che l’isola ecologica è a disposizione per i conferimenti previsti dal relativo regolamento.