L’Istituto musicale “Vivaldi” di Busca è salvo: ora la gestione passa ad Afp [VIDEO]

Missione compiuta: l'istituto musicale “Vivaldi” di Busca è salvo. Il merito, oltre all'impegno dell'Amministrazione comunale con il sindaco Ezio Donadio e dell'assessora alla Cultura Lucia Rosso, va all'Afp di Dronero.



A partire dal primo ottobre, infatti, la gestione è stata affidata all'Azienda Formazione Professionale potendo garantire l'avvio del nuovo anno accademico senza alcun ritardo, anzi in continuità e senza disagi sia per gli allievi che per docenti e personale amministrativo impiegato nella gestione della scuola di musica.

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Soddisfatti il sindaco e l'assessora per il risultato che hanno definito sorprendente, “Siamo riusciti con lo straordinario lavoro dei nostri uffici in collaborazione con quelli dell'Afp a raggiungere la definizione dell'accordo che ha consentito di garantire continuità di servizio – ha spiegato Donadio -. Iniziati ad agosto dai primi di ottobre si è ufficializzato il cambio gestione. Grazie ad Afp – ha concluso - è stata scongiurata la chiusura di un istituto che per Busca è ormai un'istituzione fondata nel 1981”.



L'intuizione e la visione della direttrice generale di Afp Ingrid Brizio hanno ancora una volta voluto rispondere al territorio e ai giovani ampliando il proprio sguardo alla vicina Busca, potenzialmente strategica per nuovi progetti, ma che in questo caso ha consentito di aprire il proprio impegno, ormai noto nel campo della formazione al lavoro con i corsi storici, ad un nuovo campo: la musica.



“Ringraziamo l'Amministrazione Donadio per la fiducia. E' stata un'operazione lampo, segno di grande sinergia tra enti vicini – ha commentato Brizio -. Il Comune di Busca è un socio di Afp da molti anni e in quanto tale abbiamo accolto la richiesta di gestire l'istituto Vivaldi che per noi rappresenta una nuova sfida sia per la materia musicale , ancora per noi inesplorata, sia per il territorio su cui potremmo sviluppare nuove iniziative e pensare persino a un nuovo insediamento. Ci offre un'opportunità che abbiamo voluto cogliere anche per salvare un patrimonio culturale rivolto ai più giovani, in linea con i principi fondanti che ci contraddistinguono. Promettiamo qualità, competenza ed entusiasmo”.



Si seguirà il “metodo” Afp che sarà adeguato alla realtà. Verrà applicato all'istituto musicale garantendone l'apertura e potendo inoltre conservare il valore storico dell'edificio che lo ospita dal 2006 diventando il palazzo della musica nel cuore della cittadina, affacciato sulla piazza Della Rossa.



“Questo, sarà un anno ponte – spiega l'assessora Rosso - che vedrà il suo inizio proprio questo week end con un open Day dedicato a chiunque volesse conoscere la proposta dei corsi di musica e di 'Intelligentemente'”.



Porte aperte quindi per tutti gli interessati a scoprire uno strumento musicale, dai bambini agli adulti, sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12.