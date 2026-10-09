Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via XXIV Maggio e via Moffa di Lisio

Per lavori di scavo e posa cavo di E- Distribuzione, da lunedì 12 ottobre vigerà divieto di transito in via XXIV Maggio, fino al termine degli interventi o, comunque, per il tempo strettamente necessario. (ord. 494/26)
Il giorno successivo, 13 ottobre, divieto di transito in via Moffa di Lisio, dalle ore 8 al termine dei lavori, per manutenzione straordinaria presso la Caserma della Polizia Locale. I residenti in via Moffa di Lisio, per il tratto in corrispondenza dei numeri civici 17/22 e via Vittorio Emanuele II, potranno circolare in doppio senso di marcia, in caso di necessità ed urgenza e procedendo con le dovute cautele. (ord. 498/26).