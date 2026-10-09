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Viabilità | 09 ottobre 2026, 12:53

Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via XXIV Maggio e via Moffa di Lisio

Da lunedì 12 ottobre vigerà divieto di transito fino al termine degli interventi in via XXIV Maggio e martedì 13 divieto di transito in via Moffa di Lisio

via Moffa di Lisio, sede della Polizia Locale dove saranno effettuati gli interventi di manutenzione

via Moffa di Lisio, sede della Polizia Locale dove saranno effettuati gli interventi di manutenzione

Per lavori di scavo e posa cavo di E- Distribuzione, da lunedì 12 ottobre vigerà divieto di transito in via XXIV Maggio, fino al termine degli interventi o, comunque, per il tempo strettamente necessario. (ord. 494/26)

Il giorno successivo, 13 ottobre, divieto di transito in via Moffa di Lisio, dalle ore 8 al termine dei lavori, per manutenzione straordinaria presso la Caserma della Polizia Locale. I residenti in via Moffa di Lisio, per il tratto in corrispondenza dei numeri civici 17/22 e via Vittorio Emanuele II, potranno circolare in doppio senso di marcia, in caso di necessità ed urgenza e procedendo con le dovute cautele. (ord. 498/26).

comunicato stampa

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