Lavori sulla linea ferroviaria Cuneo-Torino: si viaggerà su bus sostitutivi

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale lungo la linea ferroviaria Cuneo-Torino.

Le attività inizieranno da sabato 17 fino a domenica 25 ottobre; il programma dei lavori prevede, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria e attività di consolidamento strutturale a gallerie e opere d’arte.

Si eseguiranno anche lavori di adeguamento infrastrutturale della tratta per il transito di treni merci con il massimo carico assiale, secondo gli standard europei.

Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà interrotta nel tratto tra Fossano e Cuneo.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus per i treni della linea Torino-Cuneo/Ventimiglia nella tratta tra Cuneo e Fossano.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

