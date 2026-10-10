La prevenzione non ha un mese: ha dodici mesi [VIDEO]

Alla Clinica Odontoiatrica Salzano-Tirone di Cuneo, controlli e attenzione alla salute orale sono un impegno quotidiano, tutto l’anno. Per questo ottobre diventa il mese degli impianti, dedicato a chi ha perso i denti e vuole tornare a sorridere e masticare con sicurezza.

Spesso, però, è la paura a far rimandare le cure. Per affrontarla servono ascolto, spiegazioni chiare e la fiducia di essere in mani esperte. Alla Salzano-Tirone, l’esperienza maturata in migliaia di interventi si accompagna alla gestione di riabilitazioni complesse, anche in pazienti con grave carenza di osso o precedenti insuccessi. Un’attività che porta a Cuneo pazienti da tutta Italia, anche su indicazione di altri odontoiatri. La pianificazione digitale e la possibilità di ricorrere alla sedazione cosciente, con la presenza dell’anestesista, completano un percorso costruito sulle esigenze cliniche e sulle paure di ogni persona

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248/2006 . Direttore Sanitario di Cuneo, Direttore Sanitario Dott. Zaci Enrico, Albo Odontoiatri di Sassari n° 743