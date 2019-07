A Dronero prende il via “Summer slides”, si condividono con la comunità locale percorsi di studio, socialità e nuove scoperte

Entrano nel vivo le azioni di Pari e Dispari – interventi e metodi per una comunità inclusiva, il progetto selezionato da Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e presentato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele in partnership con 51 enti e organizzazioni (cooperative sociali, Consorzi socio-assistenziali, scuole e associazioni del territorio).

La sfida del progetto è promuovere pari opportunità nell’infanzia a partire dalla valorizzazione di ogni bambino e coinvolgendo la comunità educante che ruota intorno lui – genitori, insegnanti, educatori, altri adulti di riferimento.

Dal 26 agosto al 6 settembre presso l’Istituto Comprensivo Giolitti di Dronero prende il via “Summer slides – attività estive a scuola”. Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria (Piazza Marconi 4). L’accesso è gratuito ma i posti sono limitati.

Con “Summer slides” le scuole coinvolte aprono le proprie porte al territorio sperimentando e condividendo con comunità locale percorsi di studio (si faranno insieme i compiti delle vacanze), socialità (attività ludiche e incontri) e nuove scoperte (laboratori esperienziali).

A Dronero le attività saranno co-gestite dall’Istituto Comprensivo Giolitti e dalle Cooperative sociali Momo e Insieme a voi, con il preciso obiettivo di rendere partecipe dell’esperienza cittadini, famiglie, associazioni: tutto il tessuto sociale che, in quanto comunità educante ha un ruolo di primo piano nel contrasto della povertà educativa

Per ulteriori informazion: pariedispari@emmanuele-onlus.org | https://www.facebook.com/progettoparidispari/ | www.percorsiconibambini.it/pariedispari | www.emmanuele-onlus.org/pari -e-dispari

Iscrizioni entro il 19 luglio e fino a esaurimento post: 389.7997865 (Ileana, cooperativa sociale Momo) - 333.2234080 (Francesca, cooperativa sociale “Insieme a Voi”.