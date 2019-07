Piemonte e Liguria uniti nelle infrastrutture: presentato il progetto del traforo Armo-Cantarana (FOTO)

E' stato presentato questa mattina il progetto definitivo del traforo valico Armo­Cantarana, un'opera di prioritario interesse per le economie liguri e piemontesi. Popolazione, imprenditori ed operatori economici attendono da tempo la realizzazione e la piena funzionalità di questa via di collegamento tra il basso Piemonte ed il ponente ligure.



La presentazione del progetto è avvenuta alla presenza dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ieri il Ministro Danilo Toninelli era intervenuto sull'Armo-Cantarana, LEGGI LA NOTIZIA QUI), del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Numerosa la delegazione ligure con gli assessori regionale, Marco Scajola ed il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, accompagnati dall'on. Flavio Di Muro.



Non mancavano anche i vertici dell' A.N.A.S. e di Autostrada dei Fiori, dei presidenti delle Province di Cuneo e Imperia. Tra i presenti anche moltissimi amministratori locali ed i rappresentanti di imprese ed economie dei territori coinvolti.



Sulla carta il valico abbatterà sensibilmente i tempi di percorrenza e permetterà di soddisfare maggiori flussi di traffico delle persone e delle merci. Oggi il progetto è già approvato e cantierabile. Quindi i tempi sembrano ormai maturi per procedere alla realizzazione dell'importante opera