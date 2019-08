Concerto di Ferragosto, il sindaco Riberi: "Un risultato che ci riempie di orgoglio"

Grande successo per la 39esima edizione del Concerto sinfonico di Ferragosto, tradizionale appuntamento dell'estate cuneese quest'anno ospitato a Limone Piemonte. Un pubblico di 20.000 persone ha raggiunto i Prati di San Lorenzo, sopra la frazione di Limonetto, per ascoltare dal vivo l'esibizione dell'Orchestra Bruni di Cuneo diretta dal maestro Andrea Oddone. Buona l'affluenza anche per quanto riguarda gli impianti di risalita aperti per l'occasione dalla Lift-Riserva Bianca.

Inoltre, sul sito dedicato alla manifestazione www.concertodiferragosto.it dal 15 giugno al 15 agosto sono stati registrati 17.761 utenti unici con 40.804 pagine visualizzate.



“Un risultato che ci riempie di orgoglio – commenta il sindaco di Limone Massimo Riberi – e che conferma il grande potere attrattivo di questa manifestazione, unica nel suo genere, capace di coniugare la musica classica con gli scenari dell’alta montagna. Per Limone questo appuntamento rappresentava una sfida di accoglienza per il nostro Comune e un'opportunità di promozione per il territorio su scala nazionale: il bilancio finale è decisamente positivo e come amministrazione siamo soddisfatti del risultato”.



“Il meteo ha sicuramente contribuito alla riuscita dell'evento, insieme con l'impareggiabile lavoro di tutti gli attori coinvolti nella macchina organizzativa, che hanno operato con sinergia e spirito di collaborazione – continua Riberi -. A questo proposito ringrazio la Rai, per la grande visibilità data al nostro bellissimo paese, i nostri partner istituzionali e gli sponsor, insieme con i volontari di Limone e di Limonetto, la Lift-Riserva Bianca, le Forze dell'Ordine, l'Associazione nazionale carabinieri in congedo, la Croce Rossa, il 118 Servizio sanitario di emergenza, il 112 Numero unico per l'emergenza, il II° Reggimento Alpini, la Protezione Civile regionale e provinciale, il Soccorso alpino civile, l'Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime, l'AIB Antincendi Boschivi, l'Associazione 1 Papa Golf, la Consulta per le persone in difficoltà e tutto il personale del Comune di Limone Piemonte”.