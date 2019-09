Il Comune di Dronero conferisce la cittadinanza onoraria al 2° reggimento alpini

Il Comune di Dronero (CN), a seguito di delibera unanime della propria Giunta, ha concesso la cittadinanza onoraria al 2° reggimento alpini dell'Esercito, di stanza a Cuneo. Il riconoscimento è stato consegnato al Comandante, Col. Marcello Orsi, dal Sindaco Livio Acchiardi.

L’evento, oltre a dimostrare concretamente il costante consolidarsi dei rapporti tra l’Esercito e la comunità locale, rappresenta un segno, come si legge nella motivazione di concessione, “di riconoscenza dell’impegno profuso in occasione d i calamità naturali, di emergenze nazionali e nelle missioni di pace”.

In tale occasione gli alpini cuneesi hanno deposto una corona in ricordo dei Caduti di Dronero e della Valle Maira e allestito una mostra di mezzi tattici in dotazione alle Truppe Alpine (VTLM e BV).

Particolare risalto è stato dato all’attività Meteomont, attraverso l’esposizione di equipaggiamenti e materiali specialistici utilizzati dalle squadre di alpini che, quotidianamente, operano per il rilevamento delle condizioni del manto nevoso e si occupano di sicurezza in montagna. Il personale addestrato a operare anche in condizioni meteo estreme e su ogni tipo di terreno ha potuto mostrare ai visitatori come la conoscenza dell’ambiente in cui si opera e la grande tradizione ed esperienza delle Truppe Alpine siano elementi di primaria importanza per vivere la montagna con rispetto e in sicurezza.

Con l'ausilio del CAI di Bra (CN) gli uomini e le donne del "Doi" hanno quindi allestito una palestra di arrampicata dove, con due istruttori militari di alpinismo, i cittadini hanno potuto cimentarsi con corde, rinvii e moschettoni toccando con mano parte dell’addestramento degli alpini.