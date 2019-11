Runner morso ad una gamba da un molosso mentre corre sul viale degli Angeli a Cuneo

Stava correndo sulla pista ciclabile del viale degli Angeli, come fanno ogni giorno decine di persone a Cuneo, quando, lo scorso sabato 2 novembre, più o meno all'altezza del civico 10 è stato azzannato ad una gamba da un cane, un molosso, razza a cui appartengono, per citarne uno, i pittbull.

Il cane, al guinzaglio ma privo di museruola, era condotto da una 30enne, la fidanzata del proprietario. Al passaggio di corsa del runner il cane ha dato uno strattone al guinzaglio arrivando a mordere l'uomo, un 48enne di Cuneo, al polpaccio destro.

Immediato l'intervento della donna, che è riuscita a rabbonire l'animale. Sul posto è intervenuto il 118, che ha provveduto a prestare le cure al ferito e a trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente il morso non è stato particolarmente profondo. Intervenuta anche una Volante della Polizia di Stato, che ha appurato i fatti. Sul posto, nel frattempo, è giunto anche il proprietario del cane, che ha evidenziato come l'animale non avesse mai manifestato comportamenti aggressivi.

Per la coppia è scattata una sanzione per "omessa custodia e malgoverno di animali", che prevede una sanzione fino a 258 euro. Il cane è risultato assicurato.