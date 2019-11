Sci alpino: magica Marta Bassino, è suo il gigante di Killington!

Splendida vittoria, per Marta Bassino, nel gigante di Killington, secondo appuntamento stagionale tra le porte larghe.

La borgarina dell'Esercito conquista il suo primo storico successo in Coppa del Mondo dopo i cinque podi conquistati nelle passate stagioni: tre terzi posti in gigante (Soelden 2016, Plan de Corones 2017, Aspen 2017, Plan de Corones 2019) ed un secondo in combinata alpina (Lenzerheide 2018).

Nella località del Vermont si materializza il capolavoro più bello di Marta, che costruisce la vittoria su una prima manche straordinaria. Gara vicina alla perfezione e tempo di 49.05: campionesse come Vlhova, Gisin, Shiffrin e Worley si devono accontentare delle briciole.

Nella seconda manche Marta conserva la lucidità, tiene benissimo e chiude con il tempo complessivo di 1:38.19.

Seconda Federica Brignone, protagonista di una grande seconda manche. Terza Mikaele Shiffrin.

Nota di colore: sembra una profezia annunciata da Pietro Blengini (Artesina-Mondolè-Fisi) che ieri sera nella presentazione della Stagione della Neve a Cuneo ha detto: "Vedrete domani Marta, arriva sul podio. Dobbiamo sostenere e valorizzare i nostri sportivi"