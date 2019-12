Gattini in attesa di un miracolo per Natale

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».



Leo: nuovo bellissimo arrivo, ha circa 6 anni, è un mix tra un pastore tedesco e un lupo cecoslovacco. Oltre ad essere bello è buonissimo… non lasciamolo in gabbia, si sa che i lupi in gabbia si spengono mentre lui ha ancora tantissimo da dare!



Poi vi ripresentiamo gli ultimi due gattini rimasti: il tigrato di 6 mesi e il rosso di 2 mesi: sono diventati molti amici e ci piacerebbe un’ adozione di coppia per non separarli! Sarebbe un bellissimo miracolo per questo Natale…



Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)