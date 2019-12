Ragazzi con Trisomia 21 nei panni dei campioni per il calendario 2020 del Centro Down Cuneo (FOTO)

Hanno vestito i panni dei loro idoli sportivi. Con il calendario 2020 si è realizzato il sogno del Centro Down di Cuneo: avvicinare i ragazzi con sindrome di Down allo Sport con la S maiuscola.

Un progetto corale, realizzato grazie all'aiuto e all'impegno di tante persone.

Tredici i campioni che non ci hanno pensato un attimo a partecipare: in ordine di apparizione la marciatrice Elisa Rigaudo, la boulder Irina Daziano, i campioni di kick boxing Claudio Pattarino e Gian Luca Manca, la sciatrice Marta Bassino, la nuotatrice Federica Biscia, il campione di pallapugno Paolo Vacchetto, la ciclista Elisa Balsamo, il campione di corsa in montagna Martin Dematteis, l'ex calciatore e allenatore del Cuneo FC Pierangelo Calandra, il campione di skiroll Emanuele Becchis, l'ultramaratoneta Marco Olmo e la giovane campionessa di moto Arianna Barale.

Hanno posato con loro, in rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi con sindrome di Down dell'associazione: Miriam, Angelo, Carlo, Alessio, Pietro, Luca, Francesca, Ilenia, Federico P., Benedetta, Paolo B., Nicolò, Alessia, Marty, Michela, Paolo V., Gabriele, Beatrice, Lorenzo, Patrick, Stefano, Matteo, Roby, Daniele, Federico M., Marta.

Il calendario è stato presentato ufficialmente ieri sera, mercoledì 18 dicembre, nella Sala Giunta del Comune di Cuneo.

Presenti il vice sindaco Patrizia Manassero e l'assessore Cristina Clerico che hanno sottolineato quanto sia importante lavorare nell'ottica di una vera inclusione che sicuramente può passare attraverso lo sport.

In rappresentanza degli sportivi c'erano Elisa Rigaudo, Claudio Pattarino, Gian Luca Manca, Marco Olmo, Irina Daziano e Pierangelo Calandra.

“Quando mi hanno chiamato, non vedevo l'ora di poter partecipare – ha esordito l'ex marciatrice Elisa Rigaudo (bronzo agli Europei 2006, Bronzo alle Olimpiadi 2008 e argento ai Mondiali 2011) -. Il mio sogno è vedere unite Olimpiadi e Paralimpiadi”.

“Lo sport è una grande opportunità – hanno dichiarato Manca (campione del mondo WAKO Pro 2000, terzo ai mondiali WAKO 2001 e secondo nel 2002) e Pattarino (campione del mondo 1987, 6 volte campione italiano, campione europeo '86 e '90, ora maestro C.N 4° dan) -. È stato bello vedere indossare da questi ragazzi le nostre medaglie e i nostri guantoni da kick boxing”

“Io sono rimasto colpito dai sorrisi di questi ragazzi”, ha commentato l'ultramaratoneta Marco Olmo che posa per il mese di dicembre.

“Partecipare è stata una vera emozione”, ha dichiarato la boulder Irina Daziano, terza classificata in Coppa Italia e 13^ ai Mondiali giovanili nel 2019.

“Non pensavo di essere così importante – ha concluso Pierangelo Calandra -. Per me è stato un onore poter posare con questi ragazzi”.

Il Centro Down Cuneo opera sul territorio da 30 anni, oggi conta 125 associati e si prende cura di 70 persone con sindrome di Down per cui promuove corsi di aggiornamenti, progetti di autonomia finalizzati al “Dopo di Noi” e lo scambio di esperienze tra genitori e familiari, attraverso incontri di mutuo aiuto.

“Per ottenere risultati i nostri ragazzi devono affrontare sforzi incredibili e impegnarsi quotidianamente – ha dichiarato Valter Dorati, presidente del Centro Down Cuneo -. Questo ci ha fatto pensare ai grandi campioni dello sport che vediamo quotidianamente su tutti i giornali. Non potevamo non pensare alla fatica che gli sportivi fanno per raggiungere i loro obiettivi, vincere titoli mondiali ed essere guide ed esempi di vita per tutti coloro che entrano a far parte del mondo dello sport”.

A sostegno dell'iniziativa il CSV, Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale, che ha contribuito alla stampa del calendario. Presente il presidente Mario Figoni: “Questo progetto dimostra come l'unione faccia la forza. Deve essere diffuso e distribuito oltre Provincia”.

“Quando si fa del bene bisogna dirlo – le ha fatto eco Sabrina Martinengo, ideatrice del progetto calendario -. Ho conosciuto questa associazione dopo aver donato i fondi raccolti dal musical 'Mamma mia!' realizzato con la mia compagnia teatrale 'I Finimondo'. Da allora non li ho più lasciati”.

A sottolineare l'importanza di fare rete anche Andrea Selleri, papà nel direttivo del Centro Down che ha letto la frase di copertina del calendario: “Nella vita come nello sport nessuna sfida è troppo ardua se affrontata insieme!”

Un progetto reso possibile grazie al fotografo Marco Collemacine di MCFotoreporter che ha lavorato gratuitamente alla realizzazione di questi scatti: “Dopo il calendario 2019, non vedevo l'ora di ripetere questa fantastica esperienza. Ho scelto il bianco e nero per trasmettere l'emozione e ho inserito in ogni foto la scala come simbolo della fatica e dell'impegno che i ragazzi e gli sportivi affrontano quotidianamente”.

Tutto il ricavato (10 euro offerta minima) andrà a beneficio dell’associazione Centro Down Cuneo.

