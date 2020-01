Intervento dell’elisoccorso sulle piste di Limone Piemonte per uno sciatore colto da un arresto cardiaco. E' in gravi condizioni - codice rosso - ed è in corso il trasferimento all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

A soccorrerlo la Polizia di Stato in servizio sulle piste di Limone Piemonte.