Incidente a Cherasco in via Stura: deceduto il motociclista coinvolto, un 18enne di Bra

E' purtroppo deceduto il giovane motociclista coinvolto in un drammatico scontro con una vettura verso le 19.30 di oggi 16 febbraio a Cherasco, in via Stura.

Classe 2002, appena diciottenne, la vittima è A.B., residente a Bra.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il ragazzo è purtroppo deceduto poco dopo l'arrivo dell'elisoccorso, che lo avrebbe trasportato al CTO di Torino, dove però non è mai arrivato.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno gestito la viabilità in zona per consentire le operazioni di soccorso e stabilire la dinamica del tragico incidente.