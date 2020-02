Livio Ferrara riconfermato presidente del Comitato locale della Croce rossa di Racconigi

Livio Ferrara è stato confermato alla guida del Comitato locale della Croce rossa di Racconigi, che comprende anche le sedi di Barge e Paesana.

È quanto emerge al termine dello spoglio delle elezioni per il rinnovo dei vertici locali della CRI, tenutesi ieri, con i seggi aperti dalle 9 alle 20 in tutte e tre le sedi.

394 gli aventi diritto (219 a Racconigi, 79 a Barge e 96 a Paesana). 207 i votanti, con affluenza pari al 52,5% (115 a Racconigi, 52,5%; 50 a Barge, 71,4%; 42 a Paesana, 43,7%).

Sulla scheda elettorale, una sola lista: insieme al presidente uscente Livio Ferrara (insediatosi nel 2016, ma già commissario CRI nel periodo precedente), v’erano Paola Abrate, Renata Bellino, Silvana Beitone, Gabriella Biolatto, Domenico Del Vento, Bernardino Renato Luino, Paolo Peirone.

Due invece le candidature per la carica di consigliere dei giovani: Federico Lombardo e Martina Rossa.

195 i voti validi, dal momento che si sono registrate 5 bianche e 7 nulle.

Risultano quindi eletti nel nuovo Consiglio direttivo, Livio Ferrara, riconfemato presidente per i prossimi 4 anni, Paolo Peirone (CRI Barge, con 83 preferenze), Bernardino Renato Luino (CRI Racconigi, 77 consensi), Silvana Beitone (CRI Paesana, 65 consensi) e il consigliere giovane Martina Rossa (28 consensi, contro i 13 di Lombardo).

Il precedente Consiglio direttivo, in carica dal febbraio 2016, era composto da Livio Ferrara, Gelsomino Esposito, Paolo Flesia, Carla Marchisio come Consiglieri, ai quali si aggiungeva Federico Lombardo come Consigliere Giovane.

“Al Consiglio direttivo uscente – commentano dalla Croce rossa di Racconigi – vanno i ringraziamenti di tutti i soci del Comitato locale, per il lavoro svolto durante i quattro anni in cui è rimasto in carica”.

Il Comitato locale CRI di Racconigi nasce nel dicembre 1983, inizialmente come gruppo dipendente dal Comitato di Cuneo, diventando poi autonomo nel 1992.

Nel 1993 nacquero invece le due sedi staccate di Barge e di Paesana, che dipendono amministrativamente dal comitato racconigese, guidate rispettivamente dai responsabili Paolo Peirone e Silvana Beitone.

Il Comitato è composto da 423 soci, suddivisi tra le tre sedi di Racconigi, 234 soci, Barge,88 soci e 101 soci a Paesana.