Volley Saluzzo, materiale sanitario per oltre 4.300 euro: grande l’alzata alla solidarietà per battere il Covid 19

Con la consegna del materiale sanitario per oltre 4.300 euro termina “un’alzata alla solidarietà” la raccolta fondi del VolleySaluzzo a favore dell’Ospedale e della Croce Verde di Saluzzo.

Con la consegna nei giorni scorsi di 900 mascherine FFP2 che ha fatto seguito a quella di due settimane fa di 50 occhiali protettivi, 80 tute cat.3 e 100 camici sterili, si è conclusa la gara i solidarietà organizzata ai primi di aprile dall'associazione sportiva saluzzese.

"Inizialmente la nostra associazione aveva pensato ad un contributo economico di 1000 euro” afferma il presidente Valter Rosso “ma con il direttivo si è pensato di promuovere una raccolta fondi tra i soci ed amici del VolleySaluzzo per arrivare non solo ad una cifra più consistente, ma anche arrivare all’acquisto del materiale che non è stato facile in questi tempi” .

Un ringraziamento particolare a tutti i donatori che hanno aderito al crowdfunding online (1.800 euro al lordo dei costi della piattaforma), a chi ha inviato un bonifico direttamente alla nostra associazione (1.300 euro), al Comune di Pagno che ci ha trasferito quanto è stato raccolto nei negozi del paese (210 euro).

"Il tutto, integrato con il contributo stanziato dalla nostra associazione di 1.000 euro, ha permesso al Volley Saluzzo di acquistare il materiale sanitario più urgente che ci aveva già indicato la Croce Verde e l’Ospedale di Saluzzo, per una spesa complessiva di 4308,34 euro".

“Vorrei anche ringraziare la Cecyonlus di Revello che, saputo della nostra raccolta fondi, ci ha reso partecipi ad un loro acquisto di gruppo per le tanto sospirate mascherine FFP2, ad un prezzo conveniente, visti i tempi”.

Un’alzata alla solidarietà non è solo lo slogan di una iniziativa di solidarietà, ma un invito concreto in questi momenti difficili- sottolinea il presidente- "tutti possono fare la loro parte con piccoli aiuti concreti. Così come una semplice alzata, in una partita di pallavolo, aiuta ad arrivare alla vittoria".

Tutte le informazioni e le foto della nostra raccolta fondi potete trovarli sul sito e sulle pagine social del Volleysaluzzo