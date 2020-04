Cuneo: il Parco Fluviale pensa a contenere ed eradicare l'alianto

In questi giorni nelle aree adiacenti la Casa del Fiume di Cuneo, il Parco fluviale sta sperimentando tecniche di contenimento ed eradicazione dell’ailanto, pianta altamente invasiva. Si tratta di lavori necessari per evitare un proliferare incontrollato che metterebbe a rischio la flora autoctona.

L’ailanto (Ailanthus altissima), conosciuto anche come albero del paradiso, fu importato in Europa dalla Cina nel '700. La pianta cresce in modo rapido e straordinariamente rigoglioso, è molto adattabile e in grado di colonizzare facilmente aree marginali come i terreni incolti, le scarpate, i bordi delle ferrovie, delle strade e dei torrenti. In queste aree, spesso abbandonate, si diffonde senza incontrare grandi resistenze. Due caratteristiche favoriscono la sua invasività: la produzione di semi "alati" che si disperdono con il vento su aree molto ampie e la produzione di germogli dalle radici che, se tagliate, hanno un forte ricaccio che può arrivare fino a 30 metri di distanza.