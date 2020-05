Alba, indagine "Weekend": i Carabinieri Alba arrestano tre soggetti presunti autori di 22 furti in abitazione

22 furti in abitazione ed 1 ai danni di una ditta privata consumati nelle province di Asti e Alessandria. Dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti, nelle prime ore del 30 aprile i Carabinieri della Compagnia di Alba, con la collaborazione dei colleghi di Alessandria, hanno arrestato tre uomini gravemente indiziati di esserne gli autori.

La misura cautelare della custodia in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Asti, è giunta al culmine di quasi 4 mesi di serrate indagini partite tra la fine del 2019 e le prime settimane del 2020, quando nell’albese e nel braidese si era registrata una recrudescenza di rapine e furti in abitazione. Gli accertamenti, anche di natura tecnica, hanno portato gli inquirenti all’individuazione di una batteria di soggetti albanesi residenti ad Alessandria dediti alla commissione di reati contro il patrimonio tra la stessa provincia di Alessandria e quella di Asti. Sono in tutto 23 i furti ritenuti prodotto del loro operato per un bottino complessivo di oltre 85.000 euro (obiettivi nei comuni di Mombaruzzo, Canelli, Maranzana, San Marzano Oliveto, Bruno, Casale Monferrato, Alessandria e Terruggia).

La tecnica era sempre la stessa: prima un accurato sopralluogo alla ricerca di case disabitate. Individuato l’obiettivo uno dei tre, col compito di “autista”, accompagnava i due complici nella zona scelta. Una volta consumato il furto, i due richiamavano l’autista che li recuperava. Durante i colpi i tre si curavano di non lasciare tracce del loro passaggio; si muovevano a piedi, senza lasciare particolari segni del proprio transito, operando travisati.

I tre uomini, rispettivamente di 38, 27 e 24 anni, sono stati raggiunti dai Carabinieri presso le loro abitazioni in Alessandria dove sono stati rinvenuti e sequestrati tre orologi di pregio e un bracciale in oro, ritenuti verosimile provento dei furti. Nei prossimi giorni i Carabinieri di Alba si attiveranno per ricercare le persone derubate e la riconsegna della refurtiva sottoposta a sequestro.

I tre si trovano ora presso la Casa Circondariale di Asti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria astigiana.