"Si riattivi il Cuneo-Torino delle 17.24 anche nei giorni feriali": l'appello del Comitato Gruppo Pendolari

Una "fase 2" che appare più come una falsa partenza, almeno per il Comitato del Gruppo Pendolari Cuneo-Torino che hanno scritto alla nostra redazione per segnalare una situazione di disservizio contestuale proprio alla ripresa delle attività avvenuta a partire da lunedì 4 maggio: la soppressione - nei giorni feriali - del treno Cuneo-Torino delle 17.24

"Quel treno è per ovvie ragioni quello maggiormente frequentato dai pendolari, non solo per l'orario di partenza ma anche perché è diretto - sottolineano gli scriventi - ; per comprenderne la rilevanza, basti pensare che anche in caso di sciopero rientra tra i treni garantiti ed è tanto importante quanto il RV 10213 delle 17,25 o il RV10215 delle 17,50 da Torino".

Per i pendolari è quindi necessario attendere il treno successivo, quello delle 18.12 con cambio a Fossano e carrozza proveniente da Ventimiglia, di per sé con tempi di percorrenza maggiori: "Oltretutto il secondo treno arriva molto spesso in ritardo a Fossano, prolungando ulteriormente il viaggio".

"Tale decisione appare incomprensibile, oltre che dannosa, tenendo conto che invece si è scelto di mantenere il treno delle 16.12, che circola semivuoto anche nei periodi normali, non essendo compatibile con gli orari lavorativi dei fruitori del servizio".