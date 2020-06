Narzole, dopo il lockdown ripartono i cantieri

Con la fase 2 dell’emergenza epidemiologica in molti centri sono ripartiti i lavori “straordinari” già programmati dalle amministrazioni comunali.

Così anche a Narzole, dove sono diversi i cantieri che hanno ripreso la loro attività. Tra questi quelli per la fibra ottica, quelli riguardanti l’asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali e il completamento dei lavori previsti dal "Decreto Crescita".



Proprio in merito a quest’ultimo, gli attraversamenti pedonali di viale Rimembranza sono stati illuminati attraverso dei fari al Led. E proprio sull’illuminazione e sul risparmio energetico si stanno investendo ingenti somme derivanti anche dall’aggiudicazione di bandi a cui il Comune langarolo ha partecipato.



“I lavori di sostituzione delle lampade per il passaggio al Led riguarda il 70% degli attuali corpi illuminanti tra concentrico e frazioni – spiega il vicesindaco Laura Adriano –. Investire nell’efficientamento energetico significa avere un notevole risparmio a fronte di una maggiore sicurezza di tutti i nostri cittadini, con l’obiettivo di arrivare, a breve, a un completamento totale del passaggio al Led”.