In attesa dell’iter per l’autovelox fisso sulla “Paesana-Sanfront”, istituito il senso unico sulla strada di accesso ai Pamparini

Ora via Pamparini sarà percorribile soltanto più in salita

Da ieri (9 giugno) la strada comunale di accesso alla borgata Pamparini di Paesana è percorribile soltanto a senso unico.

È il primo provvedimento tangibile assunto dalle Istituzioni dopo l’incontro tra Comuni e Provincia tenutosi giovedì scorso, 4 giugno, per affrontare ancora una volta il tema della pericolosità (elevatissima) della strada provinciale 26, nel suo tratto tra Paesana e Sanfront.

In attesa che dagli uffici dell’Unione montana del Monviso parta la richiesta alla Prefettura di Cuneo per il “nulla osta” all’installazione di un autovelox fisso, 24 ore su 24, il Comune di Paesana ha emesso l’ordinanza che regolamenta la circolazione sulla strada dei Pamparini.

Si tratta con ogni probabilità dell’incrocio più pericoloso (in piena curva cieca) tra i cinque sbocchi laterali che si contano lungo la SP 26, tra il ponte sul Croesio (al bivio per la Rocchetta) e la pizzeria “Il Boschetto”. L’incrocio con la strada dei Pamparini è stato teatro dell’incidente stradale mortale del 26 aprile scorso.

Questa strada, proprio sul confine tra Sanfront e Paesana, ora è percorribile, a senso unico, soltanto più in salita. Vale a dire che potrà essere imboccata soltanto da chi si troverà sulla Provinciale 26. Diventa vietato, per i veicoli, uscire dalla strada e immettersi sulla SP26.

L’ordinanza reca la firma del vicecommissario Davide Domenico Barra, responsabile del servizio di Polizia locale dell’Unione dei Comuni.

La strada dei Pamparini, si legge nel documento, è “soggetta a pubblico passaggio di accesso alla borgata” e conduce “tra le altre, alle abitazioni ai civici 10, 13 e 13/A”.

Prima di arrivare all’ordinanza, sindaco e vicesindaco di Paesana hanno incontrato, sabato scorso, i residenti della borgata, dove trovo posto anche una realtà artigianale del paese.

“Pare assolutamente necessario – scrive Barra – prima dell'eventuale messa in opera di lavori di messa in sicurezza del tratto di strada e nell’eventualità di installazione di apparato fisso di rilevazione della velocità, procedere nell'immediato ad istituire il senso unico a vantaggio dei veicoli che si immettono nella borgata Pamparini provenendo dalla SP26 e, di conseguenza, interdire al transito veicolare i mezzi che provenienti dalla borgata stessa abbiano intenzione di immettersi sulla strada provinciale”.

Queste le premesse dell’ordinanza, che prevede alcune eccezioni.

Chi infatti deve “accedere a fabbricati e terreni” che si trovano lungo il tratto di strada diventato a senso unico potrà percorrere via Pamparini anche in discesa, fatto salvo che comunque non ci si potrà immettere sulla strada provinciale.

Al tempo stesso, il responsabile della Polizia locale, dopo presentazione di formale e motivata richiesta, potrà rilasciare autorizzazione per immettersi sulla Provinciale 26. Una “misura”, quest’ultima, che sembra proprio esser riservata ai camion che devono recarsi – per il carico-scarico – al laboratorio artigianale della borgata.

Per tutti gli altri veicoli, una volta imboccata via Pamparini, si dovrà proseguire, scegliendo poi se tenere la destra, e giungere quindi di fronte alla pizzeria “Il Boschetto” oppure tenere la sinistra e arrivare in borgata Garzini di Croesio.

Da qui, in entrambi i casi, sarà poi possibile ritornare sulla SP26.