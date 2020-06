Concerto di Ferragosto: sopralluogo RAI al Castello di Casotto

Si è tenuto nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno 2020, il sopralluogo della RAI e dei responsabili della sua orchestra presso il Castello di Casotto, luogo attualmente segnalato in pole position per ospitare il tradizionale concerto di Ferragosto.

L'ufficialità in merito alla location della kermesse sarà annunciata nel tardo pomeriggio all'interno della sede dell'ATL del Cuneese, ma nell'aria si respira un clima decisamente possibilista.

Il consigliere ATL Rocco Pulitanò ha sottolineato come si stia lavorando alacremente per fare sì che quella che al momento è ancora un'ipotesi si trasformi tra poche ore in concreta certezza, mentre i due sindaci dei Comuni interessati, Garessio (Ferruccio Fazio) e Pamparato (Fausto Borgna), hanno sottolineato l'importante occasione di promozione per il territorio, con il castello che, per giunta, riaprirà i suoi battenti dopo anni nel mese di luglio.

Sono attese novità in giornata.