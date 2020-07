Ai Ciampetti di Ostana i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, la Madonna dei Fucili

Sabato 18 e domenica 19 luglio, ai Ciampetti, incantevole Borgata di Ostana (uno dei Borghi più Belli d' Italia), si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, o come amano definirla gli Ostanesi la Madonna dei Fucili.

Anche quest' anno, nel totale rispetto delle normative vigenti in tema di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, la Pro Loco di Ostana ha organizzato i festeggiamenti della Madonna dei Fucili, a cui è dedicata la Cappella sita in locaità Ciampetti di Ostana.

Ovviamente per le ragioni che tutti Voi conoscete il programma della manifestazione ha dovuto subire alcune modifiche rispetto a quanto si pensava a inizio anno, quando era stato stilato il programma delle manifestazioni, ma nonostante le difficoltà, sia economiche che organizzative, il Direttivo ha comunque deciso di proseguire nelle sue attività modificando quanto ipotizzato con quanto oggi è consentito fare.

Le celebrazioni avranno inizio già il sabato pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19.00, con il “Ecotrekking con gli Asini”, organizzato e gestito dall' Associazione Viso a Viso Copperativa di Comunità, i bambini che parteciperanno avranno l'occasione di conoscere in maniera approfondita gli Asini, passeggiando accanto a loro lungo un leggero trekking, e conoscendo da vicino come questo straordinario animale pensa e agisce.

Per partecipare è necessario fare la tessera alla Cooperativa Viso a Viso, al costo di 10 € che comprende anche l'assicurazione.

Alle ore 20.30 per chi lo desidera verrà celebrato come da tradizione, il Santo Rosario che verrà recitato all' aperto nella zona adiacente alla Cappella.

I festeggiamenti riprenderanno, a cura della Pro Loco, alle ore 21.00 con il concerto delle Giovani voci del Monviso, dirette dal Maestro Adalberto Amici.

Il concerto si terrà in totale sicurezza e la massima attenzione verrà posta nel rispetto delle normative attualmente vigenti, sia Regionali che Governative, in materia di prevenzione del virus Covid-19.

L' ingresso è gratuito e l'evento si terrà presso il campo da bocce della frazione.

Purtroppo, per evitare qualsiasi forma di assembramento, per quest' anno si dovrà rinunciare al consueto Falo', ma vi aspetta comunque una bella serata nel rispetto della tradizione di Ostana e di quella Piemontese.

La domenica alle ore 11.00, nell' area all' aperto adiacente alla Cappella, verrà celebrata la Funzione Religiosa in onore della Madonna dei Fucili, e anche in questo caso la tradizionale Processione della Statua della Madonna, preceduta dai priori e scortata dagli Alpini armati, con moschetti risalenti all' inizio del '700, non potrà svolgersi, nel rispetto delle norme Nazionali e Regionali.

Nel Pomeriggio alle 14.30 si terrà l'iscrizione per la Gara alle Bocce Lunghe, che avrà luogo proprio in questa frazione di Ostana a partire dalle ore 15.00, i premi saranno in denaro e verranno valutati in base alle iscrizioni.