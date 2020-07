Scontro tra due mezzi ieri sera a Vinadio: una persona incastrata, strada chiusa per ore

Incidente stradale ieri 27 luglio, attorno alle 22, in valle Stura, sulla strada statale 21 del Colle della Maddalena, un paio di chilometri a monte di Vinadio.

A scontrasi frontalmente, per cause in via di accertamento, un furgone e un'utilitaria, una Fiat Panda. E proprio la vettura ha avuto la peggio, tanto che il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, due ambulanze e i carabinieri, oltre ai tecnici dell'Anas, che hanno chiuso la strada per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.