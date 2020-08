Al via a Ormea le escursioni guidate con la guide naturalistiche della Regione Piemonte

Ormea è famosa per le sue innumerevoli attività estive: dal 30 luglio hanno preso il via le escursioni guidate promosse dall’Amministrazione comunale, in programma ogni giovedì, sino al 27 agosto.

Le mete, per famiglie e per tutti coloro che vogliono sgranchirsi le gambe guidate dalle guide naturalistiche ambientali della Regione Piemonte Marina Caramellino e Claudio Zanardi, partiranno sempre dall’ufficio turistico dove poter avere tutte le informazioni al riguardo anche telefonando 0174.392157 è indispensabile prenotarsi.

Tutte le norme e il regolamento Covid verranno spiegate ogni inizio escursione.

Sono richiesti zaino, borraccia piena d’acqua, k-way, scarponcini o scarpe adatte al trekking, abbigliamento adatto alla stagione, si specifica che non si potrà partecipare con ciabatte o sandali.

Le escursioni sono gratuite e le guide sono assicurate Aigae e Aiml.

Sono accessibili a tutti, a cammino lento per poterci gustare il panorama e la natura che ci circonda.

Ormea è famosa per la sua montagna, per i suoi borghi arrancati fra mulattiere e sentieri, piloni votivi e chiesette, case in pietra con i tetti racchiusi, ma non tutti possono conoscere questo bel territorio da soli ed è importante per il comune che si possa camminare “vicino a casa”, siccome i turisti abitano soprattutto nel concentrico cittadino.

Giovedì 6 agosto la Balma del Messere e il lungo Tanaro, ritrovo ore 9.30 all’ufficio turistico, raccoglieremo la santoreggia. La camminata sarà di 3 ore circa, oltre alle soste.

Lunedì 10 agosto una disgressione del programma, al parco Altramella, alle ore 9, per le respirazioni guidate, esercizi leggeri e fluidi. Durata 90 minuti circa. Consigliato portarsi un asciugamano grande e un piccolo cuscino.

Giovedì 13 agosto: il Sentiero delle Vallette con i belvedere sui monti e sulla città. Camminata di circa 3 ore, oltre alle soste.

Giovedì 20 agosto, una chicca: la Balconata di Ormea dal Parco Altramella, un parco magico. Ritrovo alle ore 8.45, camminata di circa 4 ore.

Giovedì 27 agosto, ritorno sul sentiero delle Vallette, arrivo sino al canyon, per poi inoltrarsi tra i castagni, camminando 3 ore circa, oltre a qualche sosta.

Non resta che prenotare tutta la famiglia e rilassarsi nel verde.

Se volete informazioni più dettagliate contattare la guida Marina Caramellino: 337.1066940 o marina.caramellino@gmail.com.