Dalla Banca di Caraglio 40 borse di studio ai giovani più talentuosi

La Banca di Caraglio, anche quest’anno, ha stanziato 26mila euro per le borse di studio alla memoria del Cavalier Ufficiale Luigi Bruno a favore di 40 giovani neodiplomati e neolaureati di talento. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro venerdì 28 agosto esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito form presente nell’Area Riservata Soci sul sito www.bancadicaraglio.it , dove è possibile trovare anche il regolamento. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0171/ 617151 o scrivere a info@caraglio.bcc.it .

“In un anno particolarmente difficile per le nostre comunità, a causa delle conseguenze che l’emergenza sanitaria sta avendo dal punto di vista sociale ed economico, abbiamo deciso di rinnovare questa iniziativa che nelle nostre intenzioni vuole sostenere i “tesori” più grandi del nostro territorio, ossia il capitale umano e il talento delle nuove generazioni – commenta Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio – . Mai come oggi, ma sempre più anche nel prossimo futuro, sarà fondamentale il contributo di idee, competenze e intuizioni dei nostri migliori giovani per programmare lo sviluppo del nostro territorio con coraggio e lungimiranza”.